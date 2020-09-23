Спасите семью Алексея Баталова: как идет следствие

Напомним, в статье «Спасите семью Алексея Баталова», опубликованной 14 сентября в «МК», рассказывались о том, как обманным образом были нотариально оформлены доверенности, позволяющие распоряжаться всем принадлежащим семье Баталова имуществом, всеми денежными средствами на счетах в отечественных и зарубежных банках, доступ ко всей корреспонденции, право совершать любые сделки от их имени.