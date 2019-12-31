Общество

ПРАЙМПРАЙМЭксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году

Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
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