Общество
ПРАЙМЭксперт предупредил о возможном росте цен на авиабилеты в 2020 году
Изменение цен на авиабилеты в 2020 году, как и прежде, будет носить сезонный характер: перелет будет дороже в период праздников и каникул, и дешевле в межсезонье, а в целом по итогам года рост цен составит примерно 5%, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.
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Общество
Поправки в ПДД вступили в силу в России
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, корректирующие список документов, которые необходимо предъявлять сотрудникам ГИБДД.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
"В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии", - подчеркнули в администрации.
Общество
Умер создатель двух поколений БМП Александр Благонравов
В 1980 году под руководством Благонравова была создана и передана на вооружение боевая машина пехоты второго поколения.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Футбол
Назначен новый главный тренер ивановского «Текстильщика»
Общество
Роспотребнадзор посоветовал не доедать новогодние салаты 2 января
Как сообщили в Роспотребнадзоре, эти блюда не следует оставлять на следующий день после новогоднего застолья и хранить более 18 часов после приготовления.
Спорт
Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA
Независимый аудит выявил нехватку ресурсов у департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото сына Арчи
Меган Маркл и приц Гарри решили не отставать от своих родственников – Кейт Миддлтон и принца Уильяма – и в канун Нового года опубликовали на своей странице в инстаграме трогательное видео, подводящее итоги 2019.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
Послы Польши и Израиля осудили шествие в честь Бандеры на Украине
Послы Польши и Израиля на Украине Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион осудили факельное шествие в честь 111-й годовщины рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, проведенное 1 января в украинских городах.
Музыка
Шнуров написал стихи про шоу «Голос»
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Общество
В России изменили правила содержания животных
В России вступили в силу новые правила содержания домашних животных, которые содержатся в принятом в 2018 году законе об ответственном обращении с ними.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Политика
Трамп собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию
Бюджет предвыборной кампании президента США Дональда Трампа на начало 2020 года составил $102,7 млн.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Гаджеты
CES 2020: Dell рассказала о грядущих высококлассных ноутбуках Latitude 9510 и XPS 13
Армия и оружие
Секретный ракетный танк: в Японии напомнили об оружии будущего из СССР
"Объект 775" являлся малозаметным ракетным танком, похожим на приплюснутую игрушку и имеющим на вооружении противотанковые ракеты.
Политика
Поклонская оценила новогоднее обращение Зеленского
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская позитивно оценила новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Кино