Будьте в Плюсе

Эксперт предупредил о рисках досрочного погашения кредита

Гасить кредит досрочно не следует в случае отсутствия накоплений, заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.
Ведомости
Не стоит гасить кредит досрочно, если больше нет никаких накоплений, потому что могут появиться непредвиденные обстоятельства.
URA.Ru
Эксперт указывает, что в целом, у досрочного погашения кредитов больше плюсов, чем минусов.
ПРАЙМ
Собеседник агентства обращает внимание - выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита.
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт Григорян предупредил об опасности гасить кредит досрочно, если нет «подушки безопасности»
Эксперт указывает, что в целом, у досрочного погашения кредитов больше плюсов, чем минусов. Возвращать долг раньше срока выгоднее практически всегда – так можно сэкономить на переплате по процентам.
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