ВедомостиЭксперт предупредил о рисках досрочного погашения кредитаГасить кредит досрочно не следует в случае отсутствия накоплений, заявил агентству «Прайм» руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.ВедомостиНе стоит гасить кредит досрочно, если больше нет никаких накоплений, потому что могут появиться непредвиденные обстоятельства.URA.RuЭксперт указывает, что в целом, у досрочного погашения кредитов больше плюсов, чем минусов.ПРАЙМСобеседник агентства обращает внимание - выбирая частично-досрочное погашение долга, можно уменьшить сумму платежа или сократить срок кредита.РИА НовостиЧитать далееСвернутьThe Moscow PostThe Moscow PostREGNUMРегион onlineИнфоСМИГазета.RuПрофильСоловей.ИнфоLife.ruАБНФАНIrkutskMediaAmurMedia.ruUfaTime.ruA42.RUВечерняя МоскваЦарьградАктуальные НовостиDeita.ruЭкономика сегодняNews-24.ruОбщественная служба новостейПолитРоссияС чего всё началосьЭксперт Григорян предупредил об опасности гасить кредит досрочно, если нет «подушки безопасности»Эксперт указывает, что в целом, у досрочного погашения кредитов больше плюсов, чем минусов. Возвращать долг раньше срока выгоднее практически всегда – так можно сэкономить на переплате по процентам.ПРАЙМ19:02Подробнее о событииФинансист рассказал об опасности погашения кредита досрочноНациональная служба новостей20:05Финансист рассказал об опасности досрочного погашения кредитаРоссийская газета01:13Финансист Сергей Григорян рассказал, когда опасно гасить кредит досрочноLenta.ru21:05Эксперт объяснил, чем опасно досрочное погашение кредитаТК Звезда20:08Россиянам объяснили, почему не стоит гасить кредит досрочноDeita.ru05:15Финансист Григорян: если нет сбережений, гасить кредит досрочно опасноРИА Новости19:17Эксперт Григорян предупредил об опасности гасить кредит досрочно, если нет «подушки безопасности»ПРАЙМ19:02Показать ещёОценить157Поделиться