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Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в РФ

В 2022 году рост цен на одежду и обувь в РФ составит порядка 15−25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля.
REGNUM
В России на 15-25% подорожают одежда и обувь.
Национальная служба новостей
Сильнее всего выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25%, а также в массовом сегменте — на 10-15%.
Общественное телевидение России
По словам
 Лебсак-Клейманс, исходя из существующих трендов и состояния международной политики показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го.
Секрет фирмы

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Одежда и обувь в России могут подорожать за год на 25%
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Телеканал 360°04:35
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