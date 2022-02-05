REGNUMЭксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в РФВ 2022 году рост цен на одежду и обувь в РФ составит порядка 15−25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля.REGNUMВ России на 15-25% подорожают одежда и обувь.Национальная служба новостейСильнее всего выросли цены в премиальном сегменте товаров — на 20-30%, в среднем сегменте — на 15-25%, а также в массовом сегменте — на 10-15%.Общественное телевидение РоссииПо словам Лебсак-Клейманс, исходя из существующих трендов и состояния международной политики показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го.Секрет фирмыЧитать далееСвернутьСоловей.ИнфоСоловей.ИнфоНациональная служба новостейФАНАпралИА Красная ВеснаГазета.RuНТВОбщественное телевидение РоссииАБНТелеканал 360°Экономика сегодняПодробнее о событииОдежда и обувь в России могут подорожать за год на 25%Экономика сегодня05:10Гендиректор Fashion Consulting Group: цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%РИА Новости02:35Самое цитируемоеЦены на одежду и обувь в России могут вырасти на 25%ФАН04:47Россиян предупредили о подорожании одежды и обувиНациональная служба новостей03:10Специалист по консалтингу: рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит 15-25%Lenta.ru04:14Одежда и обувь могут подорожать на 15–25%НТВ03:20Глава Fashion Consulting Group предупредила о росте цен на одежду и обувь в РоссииТелеканал 360°04:35Эксперт Лебсак-Клейманс ожидает роста цен на одежду и обувь в России в 2022 году на 15-25%ПРАЙМ01:32Показать ещёОценить126Поделиться