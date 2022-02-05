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Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь в РФ

Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
РИА Новости
Подорожание одежды и обуви может составить порядка 15–25% из-за увеличения затрат производителей и волатильности рубля.
ФАН
Эксперт указала, что наиболее активно - на 20-30% - выросли цены в премиальном сегменте товаров, в среднем сегменте - на 15-25% и в массовом сегменте - на 10-15%.
Газета.Ru
По словам
 Лебсак-Клейманс, исходя из существующих трендов и состояния международной политики показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го.
Секрет фирмы

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Глава Fashion Consulting Group предупредила о росте цен на одежду и обувь в России
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Гендиректор Fashion Consulting Group: цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%
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Специалист по консалтингу: рост цен на одежду и обувь в России в 2022 году составит 15-25%
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