Рост цен на одежду и обувь в России в этом году составит порядка 15-25% в связи с увеличением затрат производителей и волатильностью рубля, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обсуждение в соцсетях кадров с Владимиром Путиным, снятых одним из американских каналов на церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.