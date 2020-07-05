Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. В беседе с газетой "Вечерняя Москва" эксперт назвал этот шаг американцев исключительно политическим, отметив при этом его неизбежность.В источнике
С чего всё началось
Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180
Американские специалисты разработали замену российскому ракетному двигателю РД-180. Ожидается, что оснащенные новыми двигателями американские ракеты отправятся в космос уже в следующем году.
Вечерняя Москвавчера в 06:41
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Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180
Вечерняя Москвавчера в 06:41