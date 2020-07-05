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РИА НовостиРИА Новости

Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. В беседе с газетой "Вечерняя Москва" эксперт назвал этот шаг американцев исключительно политическим, отметив при этом его неизбежность.В источнике
С чего всё началось

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Американские специалисты разработали замену российскому ракетному двигателю РД-180. Ожидается, что оснащенные новыми двигателями американские ракеты отправятся в космос уже в следующем году.
Вечерняя Москвавчера в 06:41
Подробнее о событии

Эксперт назвал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РБК17:53

Военный эксперт предупредил о плачевных последствиях отказа США от российских РД-180

Вечерняя Москвавчера в 06:41

США указали на опасность отказа от российских ракетных двигателей

URA.Ruвчера в 14:07

Военный эксперт предупредил США и дал совет России

Вести.Ruвчера в 13:02

Эксперт: отказ США от российских РД-180 может иметь плачевные последствия

News.ruвчера в 12:51

Эксперт признал отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

РИА Новостивчера в 12:20

Названа опасность отказа США от российских двигателей РД-180

Lenta.ruвчера в 16:23
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«Черепашки-ниндзя» получат новый фильм со злодеем Крэнгом

Кстати, в конце июня стало известно о том, что черепашки-ниндзя получат также анимационный перезапуск, и займутся мутантами Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймсон Уивер - продюсеры, которые определенно знают толк в юморе.
«Черепашки-ниндзя» получат новый фильм со злодеем Крэнгом
Российская газетавчера в 12:41
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Власти Сахалина назвали изоляцию прибывших из Бурятии рабочих законной

Ранее Sakhalin.info сообщало, что трое из 15 жителей Бурятии, прибывших на остров на заработки во время сезонного промысла рыбы, объявили голодовку из-за длительной изоляции в одном из обсерваторов Сахалина.
РИА Новостивчера в 08:28
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Недрами согрет? Океан под ледяной поверхностью карликовой планеты Плутон мог возникнуть сразу после ее образования

Результаты нового исследования, опубликованные в Nature Geoscience, предполагают, что это небесное тело сформировалось очень быстро, а тепло его недр сразу породило водный подповерхностный океан, что повышает вероятность существования на Плутоне каких-нибудь форм жизни.
Портал Поисквчера в 01:00
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На самом высоком флагштоке Европы подняли флаг «Зенита» после победы в чемпионате РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» 5 июля досрочно одержал победу в чемпионате России, обыграв в гостях команду «Краснодар» со счетом 4:2. В честь победы петербуржцев в чемпионате страны на самом высоком флагштоке Европы подняли флаг в сине-бело-голубых цветах «Зенита».
Невские Новости19:17
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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском4 июля в 12:40
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У виновника ДТП на проспекте Мира в Москве случился приступ астмы

"Предварительная причина ДТП на проспекте Мира, 97: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства", — говорится в телеграм-канале департамента.
РИА Новостивчера в 13:40
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ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новостивчера в 03:27
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