Политика
РИА НовостиЭксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Зеленский, считает эксперт, упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов. Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
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Украинский политолог призвал готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского
Комсомольская правда00:46
Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы
Украина.ру06 марта в 01:49
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