Политика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

Зеленский, считает эксперт, упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, потому что не имел понимания приоритетов. Украинцам надо готовиться к жизни после коллапса, предупредил Романенко.
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Романенко: Главный итог постмайданных реформ — окончательное разрушение госслужбы

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Эксперт: «Нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и Украины. Его нет»

REGNUMвчера в 03:01

Эксперт призвал Украину готовиться к коллапсу из-за решений Зеленского

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Lenta.ru23:30

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Политолог: Украину ждёт коллапс и жителям страны стоит к нему готовиться

News.ru23:16
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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
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В пресс-службе Смольного сообщили, что в Петербурге усилят меры безопасности в связи с коронавирусом.
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"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
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Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
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Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
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В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

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В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
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Стало известно о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля.
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Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели мнением авторов статьи не согласились.
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Женский чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

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Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
RT на русском вчера в 10:59
Происшествия

Из-под завалов рухнувшего в Китае отеля вытащили 50 человек

Спасателям удалось вытащить 50 человек из-под завалов отеля, рухнувшего в китайской провинции Фуцзянь, однако двое из них были уже мертвы, сообщает издание "Синьцзинбао".
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Шайбы Кучерова и Сергачева помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

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Цены на нефть опускаются, баррель Brent остается ниже $50

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн баррелей в сутки Саудовская Аравия поздно вечером согласовала со странами ОПЕК дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки на весь 2020 год.
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В УМВД РФ по Курской области решили развеять домыслы и пояснить, на чем основан выбор.
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Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие из-за пьяной езды

Росгвардия предложила не выдавать лицензии на оружие тем, кто подвергся административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.
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На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
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Исраэль Адесанья и Йоэль Ромеро успешно прошли взвешивание

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Кофеин не стимулирует креативность

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Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
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За сутки коронавирусом в Китае заразились 99 человек

Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 28 человек, количество заразившихся увеличилось на 99, выздоровели еще 1678 человек.
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В ДНР заявили о возвращении ВСУ на позиции у Петровского в Донбассе

«В настоящее время наши наблюдатели на позициях у района разведения сил и средств №3 в районе Петровское — Богдановка зафиксировали возвращение оккупантов на рубежи внутри участка разведения и оборудование ими новых позиций», — сказал представитель ведомства.
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Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов

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Глава Татарстана предложил доработать поправку к Конституции о русском языке

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил мнение, что нужно доработать поправку к Конституции о русском языке как языке государствообразующего народа.
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