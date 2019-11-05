Общество

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных

В Альфа-банке РИА Новости сообщили, что на данный момент известно об утечке данных 15 клиентов, но их средства в безопасности, проводится внутреннее расследование. "АльфаСтрахование" также проверяет размещенную в сети информацию, принимает дополнительные меры безопасности.
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с чего всё началось

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Эксперт призвал кратно увеличить штрафы за утечки персональных данных

РИА Новости03:29

Альфа-банк подтвердил утечку данных клиентов

Интерфакс02:05

Данные клиентов Альфа-банка оказались на черном рынке

Коммерсантъвчера в 23:33

Данные клиентов российского банка выставили на продажу

URA.Ruвчера в 23:41

Альфа-банк проводи внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов

Эхо Москвы02:02

Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть

РБКвчера в 23:00

Альфа-банк проводит расследование утечки данных клиентов

RT на русском01:31
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Общество

Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Политика

Украина потребовала вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту с требованием вернуть задержанные в Керченском проливе корабли.
Дождь вчера в 08:58
Происшествия

Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев

В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

РБК 02:58
Общество

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
Политика

WSJ: США и Китай могут отменить часть пошлин

Вашингтон и Пекин рассматривают возможность отмены части введенных ранее взаимных пошлин для решения спорных вопросов в сфере торговли.
ТАСС вчера в 23:48
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика

Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать

Помимо попытки выстроить независимый от власти Еврокомиссии "Сингапур-на-Темзе", которая вылилась в нынешний фарс в виде Брекзита, особое место в планах этих имперцев занимала идея превращения Великобритании в энергетическую сверхдержаву.
РИА Новости 00:00
Происшествия

СК опубликовал кадры нападения на детсад в Нарьян-Маре

Камеры видеонаблюдения отследили путь 36-летнего Дениса Поздеева, обвиняемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.
BFM.ru 03:43
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 вчера в 01:17
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Космос

«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства

Ученые получили данные с американского межпланетного аппарата «Вояджер-2», который в прошлом году вышел в межзвездное пространство.
РБК вчера в 23:32
Политика

Украина заявила о готовности прекратить транзит газа с Россией

Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транспортировки газа с Россией.
Lenta.ru вчера в 19:20
Общество

В Москве прошли два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ вчера в 06:06
Политика

ORSIS заявила о желании Еревана решить оружейный вопрос неофициально

Компания ORSIS получала от минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку оружия.
Российская газета вчера в 21:15
Здоровье

Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха

Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44
Армия и оружие

США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы

Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Газета.Ru вчера в 18:29
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Экономика

Роспотребнадзор рассказал о рисках микрозаймов

В Роспотребнадзоре рассказали, что россияне стали все чаще обращаться в "теневым" микрофинансовым организациям.
Газета.Ru 02:55
Происшествия

Суд отпустил из СИЗО подозреваемого в краже данных клиентов Сбербанка

Волгоградский областной суд изменил наказание подозреваемому в хищении персональных данных клиентов банков Антону Бутурлакину.
Взгляд.ру 03:37
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Общество

Китай обновил топ-10 городов с самой дорогой недвижимостью

Составители рейтинга отмечают, что среди крупнейших мегаполисов КНР самые доступные цены на жилье в Чунцине, Чэнду и Сиане.
Российская газета вчера в 11:23
Футбол

Остановить быка: «Зенит» сыграет с «Лейпцигом» в группе Лиги чемпионов

За две недели, которые прошли между первой встречей соперников, завершившейся победой немецкого клуба со счетом 2:1, и "Зенит", и "Лейпциг" успели провести по три матча.
РИА Новости вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой

Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Здоровье

Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни

79-летний американский журналист и телеведущий Алекс Требек рассказал о признаках онкологии, на которые многие не обращают внимания.
Газета Кемерова 03:28
Общество

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
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