Экономика
ИА Красная ВеснаМишустин анонсировал новые меры налоговой поддержки предпринимателей
Правительство изучит возможность возврата предприятий к упрощенной налоговой системе даже в случае, если они из нее вышли по причине увеличения числа работников и выручки. Об этом 8 июля сообщил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе работы кабмина.
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«Ъ»: малому бизнесу могут облегчить возврат к «упрощенке»
Будущее России. Национальные проекты08 июля в 02:21
Переходный период может появиться между упрощенкой и общей системой налогов
Интерфакс - Россия07 июля в 07:55
Кабмин смягчит условия налогообложения для бизнеса при превышении лимитов
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Интерфакс-Спорт 05:16
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РИА Новости 08 июля в 06:12
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Политика
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
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Российская газета 08:57
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Финансы
Российские индексы к концу торгов вышли в плюс
Российский фондовый рынок в пятницу к концу дневных торгов смог продемонстрировать рост благодаря улучшению мировых настроений.
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Космос
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В американском космическом агентстве отметили, что гостям показали, насколько удобно находиться в Crew Dragon четырем людям.
Evo-rus.com 13:18
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
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Общество
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Для детей должна быть разработана специальная вакцина от коронавируса, работа над ней только начинается.
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Киноафиша России 04:54
Энергетика
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Минимизировать потребление насыщенных жиров предписывали людям с диагнозом семейная гиперхолестеринемия в течение десятилетий.
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Гаджеты
Windows 10 научилась синхронизироваться с несколькими Android-смартфонами одновременно
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