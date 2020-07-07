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Политика Захарова пошутила после слов Трампа о новых американских ракетах В Москве не перестают удивляться американским разработкам в военной сфере, с иронией написала официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 4,1K

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Общество В Москве на регулируемых пешеходных переходах исчезнут желтые полосы Желтые полосы исчезнут на регулируемых пешеходных переходах в Москве, так как они снижают сцепление с дорогой во время дождя, сообщается в twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). 7

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 38

Финансы Российские индексы к концу торгов вышли в плюс Российский фондовый рынок в пятницу к концу дневных торгов смог продемонстрировать рост благодаря улучшению мировых настроений.

Космос Российский космонавт Иванишин посетил корабль Crew Dragon В американском космическом агентстве отметили, что гостям показали, насколько удобно находиться в Crew Dragon четырем людям. 15

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 38

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Энергетика WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal. 1,5K

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Баскетбол Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.

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