Финансы

Реальное времяРеальное времяЭксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 72 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс Банка" Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 69—72 рубля за доллар. На рынке нефти наблюдается позитив на фоне ожиданий восстановления спроса.
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Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
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Общество

С памятника Ленину в Магадане снимут шипы для отпугивания птиц

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Экономика

Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян

Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Происшествия

Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

MOS.news 06 июля в 15:00
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
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Экономика

Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
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Происшествия

Водолазы подняли из реки в Рубцовске тела двух детей, третьего ищут

Вести.Ru 05:17
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Армия и оружие

Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море

В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
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Политика

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Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
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Происшествия

Подруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП

У актера Михаила Ефремова был ужас на лице, когда его подруга, ресторатор Татьяна Беркович одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста уже на заднем сиденье полицейской машины.
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Сергей Харитонов принес извинения Рамзану Кадырову и клубу «Ахмат»

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Политика

ФСБ задержала по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса»

Сегодня, 7 июля, ФСБ задержала в Москве советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова (бывшего военного корреспондента «Коммерсанта»).
Properm.ru вчера в 07:54
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Политика

Захарова назвала данные о ее назначении послом в другой стране фейками

РИА Новости 04:01
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Общество

Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице

По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
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Общество

В России зафиксирована 42-градусная жара

Температура на юге России достигла 42 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погоды».
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Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство

Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.
ФАН вчера в 14:31
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Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM 06 июля в 08:30
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Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

MedikForum.ru 03:19
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Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
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Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
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За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com вчера в 02:39
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Политика

В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
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Общество

Власти Москвы из-за грозы перевели службы в режим повышенной готовности

РБК 05:40
Шоу-бизнес

Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей

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В Киеве протестующие перекрыли метромост через Днепр

В Киеве жители одного из микрорайонов, протестующие из-за недостроя на станции метро "Демеевская" и в других районах города, перекрыли метромост через Днепр, пишет украинское издание "Левый берег".
Газета.Ru 05:02
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