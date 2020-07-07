Финансы
Реальное времяЭксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 72 рублей
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс Банка" Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 69—72 рубля за доллар. На рынке нефти наблюдается позитив на фоне ожиданий восстановления спроса.
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«Рубль посыпался после голосования…»: почему российскую валюту не спасает даже нефть?
БИЗНЕС Onlineвчера в 09:30
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Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
«Норильский никель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива по Норильском.
Коммерсантъ 04:21
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Китай присоединится к переговорам по вооружениям, если США сократят свои арсеналы до уровня, который имеется в распоряжении КНР, заявил в ходе брифинга директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Газета.Ru 05:03
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 09:31
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 06 июля в 15:00
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета вчера в 09:00
Армия и оружие
Российские военные сообщили о заходе трех кораблей НАТО в Черное море
В акваторию Черного моря зашли три корабля НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
РБК вчера в 12:17
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06 июля в 06:05
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Происшествия
Подруга Ефремова рассказала о его состоянии после ДТП
У актера Михаила Ефремова был ужас на лице, когда его подруга, ресторатор Татьяна Беркович одной из первых приехала на место ДТП на Смоленской площади и застала артиста уже на заднем сиденье полицейской машины.
Известия 05:48
Политика
ФСБ задержала по подозрению в госизмене советника главы «Роскосмоса»
Сегодня, 7 июля, ФСБ задержала в Москве советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова (бывшего военного корреспондента «Коммерсанта»).
Properm.ru вчера в 07:54
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Общество
В России зафиксирована 42-градусная жара
Температура на юге России достигла 42 градусов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Погоды».
Lenta.ru 05:03
Шоу-бизнес
Дети Белоусова получили результаты ДНК-тестов на отцовство
Дети скончавшегося в 1997 году певца Евгения Белоусова Кристина и Роман получили результаты ДНК-тестов на отцовство.
ФАН вчера в 14:31
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM 06 июля в 08:30
Здоровье
Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ
MedikForum.ru 03:19
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 06 июля в 13:02
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com вчера в 02:39
Политика
В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму
В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 05:52
Шоу-бизнес
Вдовец Веры Глаголевой выплатит долг в 51 млн рублей
Вдовец Веры Глаголевой, предприниматель Кирилл Шубский, выплатит долг в 51 млн руб. по решению суда, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 03:22
Происшествия
В Киеве протестующие перекрыли метромост через Днепр
В Киеве жители одного из микрорайонов, протестующие из-за недостроя на станции метро "Демеевская" и в других районах города, перекрыли метромост через Днепр, пишет украинское издание "Левый берег".
Газета.Ru 05:02