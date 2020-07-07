По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс Банка" Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 69—72 рубля за доллар. На рынке нефти наблюдается позитив на фоне ожиданий восстановления спроса.

Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 72 рублей

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