Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. По его словам, на Украине падает уровень потребления газа.
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