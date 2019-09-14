Энергетика
Российская газетаЭксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. По его словам, на Украине падает уровень потребления газа.
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В Британии украли золотой унитаз из дворца, где родился Черчилль
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Стас Костюшкин рассказал об изменах жены
Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
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«Газпром» снизил поставки газа через Opal
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Кремль отреагировал на предложение Грефа сократить число полицейских
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Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро считает, что полузащитник сборной России Александр Головин мог бы стать звездой Ла Лиги.
Свободная Пресса 09:29
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Jerry о матче с ENCE: «SunNy играл не очень хорошо»
Игрок forZe Андрей Jerry Мехряков прокомментировал победу над ENCE eSports на BLAST Pro Series Moscow 2019 по CS:GO.
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