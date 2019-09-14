На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. По его словам, на Украине падает уровень потребления газа.

Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова

Происшествия Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.

Футбол Ибрагимович: «Златан может быть только один» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал клубный ролик, в котором гол шведа повторяет футбольный симулятор FIFA 20.

Шоу-бизнес Супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к актрисе в больницу Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и мать актрисы в субботу вечером срочно приехали к ней в больницу, сообщает «Пятый канал».

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Авто «ГАЗ» представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4» Автомобиль получил модернизированный передний мост со ШРУСами, новую раздаточную коробку с увеличенным передаваемым моментом и электроприводом и измененную конструкцию поворотных кулаков.

Космос Спутник системы ГЛОНАСС вернули на орбиту после техобслуживания Российский спутник «Глонасс-М» №731 после технического обслуживания введен в состав орбитальной группировки, сообщает 13 сентября пресс-служба Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Происшествия Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП под Петербургом В Тосненском районе Ленинградской области в субботу, 14 сентября, случилось ДТП, в котором погиб художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.

Политика Трамп сообщил о ликвидации сына Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен, сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, ликвидирован в результате спецоперации США.

Культура Проект из Татарстана завоевал премию Ага Хана в области архитектуры В Казани 13 сентября состоится церемония награждения победителей премии Ага Хана в области архитектуры.

Волейбол Россия обыграла Северную Македонию на чемпионате Европы по волейболу Третий матч на групповом этапе для сборной России обещал стать самым легким на всем чемпионате Европы.

Кино Опубликован тизер десятого сезона «Ходячих мертвецов» Создатели американского постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» представили тизер десятого сезона проекта.

Политика Зеленский призвал снимать фильмы на Украине Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.

Здоровье Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк По словам Рака, основная сложность глиобластомы состоит в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Футбол Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.

Происшествия ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.

Политика Глава МИД Украины призвал изменить закон о статусе Донбасса Изменений в конституции Украины относительно предоставления особого статуса самопровозглашенным народным республикам не будет, заявил новый глава МИД страны Вадим Пристайко.

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Хоккей НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» переписку с Анастасией Заворотнюк, которая, по данным СМИ, находится в реанимации.