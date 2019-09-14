Энергетика
Российская газетаЭксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова
На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский. По его словам, на Украине падает уровень потребления газа.
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Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
РИА Новости 02:33
Общество
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
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Политика
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации.
Lenta.ru 09:20
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Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.
Регион online вчера в 09:00
Шоу-бизнес
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Врачи прекратили интенсивное лечение актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает в субботу, 14 сентября, Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 08:51
Армия и оружие
Три добровольческих батальона разоружены в Донбассе
Газета.Ru 12 сентября в 09:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала селфи с «утренним лицом»
На сей раз подписчики увидели ее утреннее селфи.
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Армия и оружие
СМИ назвали способное покорить весь мир российское оружие
Эксперты назвали российское оружие, которое способно перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
Газета.Ru 09:40
Политика
МИД Словакии назвал условия для миротворческой миссии в Донбассе
Министр иностранных дел Словакии, председательствующей в ОБСЕ, Мирослав Лайчак, выступая в Киеве на Ялтинской европейской стратегии (YES), назвал условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой миссии ООН.
Московский Комсомолец 10:08
Происшествия
После ДТП с автобусом под Ярославлем заведено дело
В результате аварии погибли семь человек Уголовное дело заведено после ДТП с автобусом и грузовиком в Ярославской области.
Аргументы и Факты 06:52
Космос
В атмосфере суперземли впервые нашли водяной пар
ТАСС 11 сентября в 13:00
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 06:15
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Здоровье
Британке удалили руку и ноги из-за кашля
Медсестре в Британии ампутировали обе ноги, левую руку, а также четыре пальца на другой руке после того, как она месяц непрерывно кашляла.
Sibnet Новости 09:28
Происшествия
Сердце Шумахера лечат стволовыми клетками
Гонщику Михаэлю Шумахеру провели процедуру восстановления сердца с помощью стволовых клеток.
Газета.Ru 11 сентября в 10:55
Хоккей
«Салават Юлаев» нанес «Амуру» шестое поражение подряд
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Матч ТВ 09:59
Политика
Беглов выдвинет Матвиенко сенатором от Петербурга
Александр Беглов, одержавший победу на выборах губернатора Санкт-Петербурга, выдвинет сенатором от города председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Известия 08:00
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Политика
Пушков прокомментировал высказывание Кучмы о сговоре против Украины
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
РИА Новости 03:05
Наука
Сроки строительства СКИФА в Новосибирске могут сдвинуться
Как уточняют в пресс-службе ЦКП "СКИФ" подобной мощности источник можно создать лет за 8-10, по этой причине в ЦКП опасаются, что сроки выполнения нацпроекта "Наука" сорвутся, а поручения президента "О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований" не будут выполнены.
Деловой квартал (Новосибирск) 12 сентября в 02:02
Политика
Из украинских учебников хотят убрать упоминание о дружбе с Россией
Из украинских учебников и школьной программы может исчезнуть упоминание о дружбе с Россией.
Вести.Ru 09:29
Футбол
Реал — Леванте 3:2
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Киберспорт
Forze сыграла вничью с Ninjas in Pyjamas на BLAST Pro Series: Moscow
Forze сыграла вничью с Ninjas in Pyjamas в первом матче BLAST Pro Series: Moscow.
Cyber.sports.ru 07:33
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40