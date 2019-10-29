Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт прогнозирует рост цен на проживание в отелях Турции на 10%

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Инфляция и повышенный спрос на услуги отелей в Турции приведут к тому, что цены в 2020 году вырастут в среднем на 10% по сравнению с текущим годом, заявила РИА Новости менеджер по продажам Rixsos Premium Belek Елена Подорожная.
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