Курс доллара снизится, когда произойдет полное восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал экономист Дмитрий Бабин. Дмитрий Бабин отметил, что последнее время мировые рынки являются нестабильными.

С чего всё началось Когда перестанет расти курс доллара Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции. Российская газета 22:00