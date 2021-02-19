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Экономист Дмитрий Бабин спрогнозировал снижение курса доллара после пандемии коронавируса

Курс доллара снизится, когда произойдет полное восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал экономист Дмитрий Бабин. Дмитрий Бабин отметил, что последнее время мировые рынки являются нестабильными.В источнике
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С чего всё началось

Когда перестанет расти курс доллара

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты": - В последние недели мировые рынки проявляют нестабильность, периодически снижаясь из-за опасений всплеска инфляции.
Российская газета22:00
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Эксперт прокомментировал динамику курса доллара

RT на русском07:28

Российский экономист спрогнозировал падение курса доллара

Lenta.ru23:30

Эксперт рассказал, когда доллар перестанет расти

ПРАЙМ00:43

Экономист раскрыл, как изменится курс доллара

URA.Ru00:30

Экономист Бабин рассказал, когда ждать снижение курса доллара

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Эксперт рассказал, когда перестанет расти курс доллара

Московский Комсомолец22:50

Когда перестанет расти курс доллара

Российская газета22:00
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Амбулаторные подразделения Печенгской ЦРБ в Заполярном объединят в больничный городок

В рамках программы модернизации первичного звена системы здравоохранения все амбулаторные медицинские учреждения в Заполярном для удобства обслуживания пациентов будут собраны в единый компактный «больничный городок», центром которого станет здание Печенгской ЦРБ на улице Терешковой.
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Ученые из США определили причину тяжелых осложнений COVID-19 у взрослых и детей

Специалисты из Массачусетского технологического института в США определили, что COVID-19 по-разному проявляется у пациентов и приводит к серьезным последствиям из-за определенных типов антител, которые могут вызвать специфичную реакцию организма.
Известия07:27

Голосование за установку памятника на Лубянской площади начнут 25 февраля

Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому, сообщил РИА Новости зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов.
РИА Новости08:36