Вечером 20 апреля стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала до $1, потом до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений. Такое падение стало возможным, так как на сырьевом рынке не осталось покупателей.

Здоровье Новосибирского врача обижает безответственность населения на фоне пандемии Медика обижает безответственность горожан, которые воспринимают режим самоизоляции как отдых, а не способ защиты от опасного заболевания – коронавируса. 3

Общество В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве. 3,5K

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 5

Общество Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям. 3,9K

Общество В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Общество АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице. 7,7K

Политика Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. 17

Общество В Ростовскую область придёт аномальное похолодание Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. 51

Политика В Госдуме заявили, что не готовят проведение амнистии ко Дню Победы Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что нижняя палата не готовит проект постановления об амнистии к 75-летию Победы в этом году.

Общество В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. 56

Технологии Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии. 12

Финансы Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления. 1K

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 537

Гаджеты Eurocom выпустила мобильный сервер Tornado F7 SE Eurocom представила ноутбук Tornado F7 SE, который официально называется мобильным сервером.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк идет на поправку По информации Telegram – канала Mash, подвижки в лечении актрисы уже дали свой результат – теперь ее могут возить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. 156

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 375

Игры Началась разработка новой части игры GTA По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI. 4

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 6