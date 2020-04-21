Энергетика

РБКРБКЭксперты объяснили падение цен на нефть WTI

Вечером 20 апреля стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала до $1, потом до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений. Такое падение стало возможным, так как на сырьевом рынке не осталось покупателей.
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Эксперты объяснили падение цен на нефть WTI

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Эксперт оценил влияние обвала нефти WTI на курс рубля

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Американский финансист объяснил рекордное падение цен на нефть

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Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

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В Миннефти Ирака прокомментировали падение цены на нефть WTI

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Историческое обрушение цены нефти WTI назвали манипуляцией

РЕН ТВ14:17
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Медика обижает безответственность горожан, которые воспринимают режим самоизоляции как отдых, а не способ защиты от опасного заболевания – коронавируса.
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В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
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Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая

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В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

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АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Газета.Ru 03:38
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Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
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В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
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В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
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Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Названы регионы с приростом и убылью населения

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