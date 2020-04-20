Энергетика

RT на русскомRT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Эксперт объяснил влияние обвала нефти на курс рубля

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Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском вчера в 07:42
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Экономика

Мишустина попросили запретить в магазинах акции и скидки на продукты

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложениями о допподдержке.
URA.Ru вчера в 19:08
14
Энергетика

Цена нефти Urals стала отрицательной

Цена опустилась до -$2 за баррель. Ранее впервые в истории до отрицательных значений рухнула марка WTI - до -$40 за баррель.
Газета.Ru вчера в 15:10
4
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
3,9K
Футбол

Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов

22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия вчера в 13:40
2
Происшествия

В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 00:39
5
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Коммерсантъ вчера в 16:41
3,6K
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
35
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,3K
Энергетика

Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
Lenta.ru вчера в 14:10
12
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

BFM.ru вчера в 08:25
8,9K
Общество

Майские праздники 2020: как отдыхаем в этом году

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
Сиб.фм вчера в 04:59
15
Энергетика

Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
248
Энергетика

Нефть Brent подешевела до 25.3 долларов во вторник утром

Цены на западнотехасскую нефть WTI корректировались на 3,28%, до 21 доллара за бочку.
Московский Комсомолец вчера в 23:23
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
43
Шоу-бизнес

Тимати забрал сценическое имя Клавы Коки

Тимати решил запатентовать сценическое имя Клавы Коки.
Вечерняя Москва вчера в 11:14
10
Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
674
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
625
Армия и оружие

В Белоруссии решили не отменять парад Победы 9 мая

В Белоруссии продолжаются приготовления к параду Победы, который ежегодно проходит 9 мая.
Woman.ru вчера в 12:01
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Авто

В карельском лесу нашли редкий Range Rover с советскими номерами

Car.ru 00:20
Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
162
Политика

Президент Чехии допустил открытие границ через год

Президент Чехии Милош Земан заявил, что закрытые еще в марте из-за пандемии коронавируса границы государства стоит открыть не раньше, чем через год.
Газета.Ru вчера в 01:52
218
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали военно-учебный центр в Сербии

Российские и сербские специалисты РХБЗ продезинфицировали военный учебный центр им. генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац Республики Сербия.
РЕН ТВ вчера в 23:05
1
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,5K
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02
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Здоровье

В больнице Екатеринбурга у 78 пациентов и врачей нашли коронавирус

МордовМедиа вчера в 07:43
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Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
8
Происшествия

Четвертый пациент с коронавирусом скончался в Новосибирской области

Первый пациент с коронавирусом в Новосибирской области скончался 14 апреля.
Известия вчера в 12:23
21
Энергетика

Мосбиржа сократит 21 апреля торги фьючерсом нефти WTI из-за обвала цен

Московская биржа приостанавливает торги апрельским фьючерсом на нефть Light Sweet Crude Oil (известна как WTI — West Texas Intermediate) в дневную торговую сессию 21 апреля на половину торгового дня.
Коммерсантъ вчера в 20:15
1
Общество

Построенная за месяц больница в Новой Москве приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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