Энергетика

Lenta.ruLenta.ruПадение цен на американскую нефть объяснили

Эксперт подчеркнул, что нефть марок Brent и Urals тоже могут опуститься ниже 10 долларов. Ранее сообщалось, что американская нефть поставила рекорд отрицательной стоимости. Согласно данным торгов, цена WTI упала почти до минус 40 долларов за баррель.
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Цена на нефть снизилась до доллара

Цена майских фьючерсов упала более, чем на 90 процентов. До сегодняшнего дня исторический минимум составлял 9,75 доллара за баррель.
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Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число работников в помещении

Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Цена нефти Urals стала отрицательной

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Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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Кудрин назвал революционным предложение выделить на медицину до 10% ВВП

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал революционным предложение экспертов Института ВЭБа и официального представителя инфоцентра по коронавирусу Александра Мясникова увеличить финансирование здравоохранения до 10% ВВП.
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Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

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Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось до 16 человек

В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.
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В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
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Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»

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«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
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Три вывозных рейса из Бангкока в Россию запланированы на 23 и 23 апреля

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