Энергетика
RT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Эксперт объяснил, что значит для России катастрофическое падение цен на нефть
Московский Комсомолец15:53
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Комментарии
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Гарант 07:19
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Представитель ВОЗ подчеркнула, что показатель смертности от вызванных инфекцией заболеваний в РФ пока один из самых низких в мире, а принятые в стране меры по борьбе с коронавирусом соответствуют мировым рекомендациям.
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Аргументы и Факты 16:07
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
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Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств.
РБК 11:10
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Во Владикавказе задержаны первые участники акции протеста
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Россияне массово бегут снимать наличные после обращений Путина
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Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
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Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
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