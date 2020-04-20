Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.

Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

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