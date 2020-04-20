Энергетика
RT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся в службу занятости будут получать пособия по безработице в максимальном размере — 12 130 рублей.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Энергетика
Трамп назвал ситуацию с обвалом цен на нефть краткосрочной
Президент США Дональд Трамп заявил, что падение фьючерсов на нефть до отрицательных значений будет краткосрочным.
Газета.Ru 18:59
Общество
В Кремле рассказали, когда примут решение о дальнейшем режиме в России
Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим.
ProKazan.ru вчера в 07:31
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Авто
В России стартовало производство самой доступной версии Kia Seltos
CarsWeek.ru 10:16
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
Шоу-бизнес
Перед госпитализацией Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Актуальные Новости вчера в 02:11
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Общество
Силовики потеснили протестующих во Владикавказе
Как сообщал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел 09:00
Общество
Глава Северной Осетии вышел к протестующим во Владикавказе
Как писал "Кавказский узел", несколько сотен человек вышли сегодня во Владикавказе на акцию протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.
Кавказский узел 07:38