Энергетика
РБКЭксперты объяснили падение цен на нефть WTI
Вечером 20 апреля стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки WTI упала до $1, потом до нуля, а затем и вовсе впервые в истории достигла отрицательных значений. Такое падение стало возможным, так как на сырьевом рынке не осталось покупателей.
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Эксперт объяснил, что значит для России катастрофическое падение цен на нефть
Московский Комсомолецвчера в 15:53
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