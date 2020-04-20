Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.

Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 2,8K

Энергетика Трамп заявил о намерении полностью заполнить резервы нефти США Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 2,2K

Энергетика Нефтяники начали продавать бензин в убыток Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков». 11

Экономика От путешествий остались одни карты Из-за ограничений, спровоцированных эпидемией COVID-19, у многих россиян на руках остались «сгоревшие» путевки и авиабилеты.

Общество Глава Северной Осетии пообещал помочь пострадавшим из-за коронавируса Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров пообещал помочь всем жителям республики, которые пострадали из-за распространения коронавируса.

Авто Nissan X-Trail нового поколения приятно удивил салоном В сети опубликовали изображения нового кроссовера Nissan Rogue, а именно под таким названием в США продается популярный во всем мире и России кроссовер Nissan X-Trail. 26

Происшествия 606 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке По данным на понедельник в больнице в Коммунарке на лечении состоит 606 человек, 603 пациента из которых с диагнозом внебольничная пневмония, сообщил главврач больницы Денис Проценко. 169

Хоккей Григоренко перешел из ЦСКА в «Коламбус» Нападающий московского ЦСКА и сборной России Михаил Григоренко стал хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс».

Общество Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении Отмечается, что в помещении площадью 50 и менее квадратных метров рекомендуемое число работников — не более 5 человек, до 100 квадратных метров — не больше 10 человек, до 200 квадратных метров — не более 25. 13

Общество Режим самоизоляции в России решили продлить Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. 3,3K

Экономика Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.

Культура Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане. 380

Финансы Котировки информации пошли вверх Московская биржа поднимает цены на свои данные Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов.

Хоккей Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд» Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 838

Общество Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц. 44