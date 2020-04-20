Энергетика
RT на русскомЭксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
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Эксперт объяснил, что значит для России катастрофическое падение цен на нефть
Московский Комсомолец15:53
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Победил шестилетний Луиджи Д’Агостин, по рисунку которого компания Erreà сделает форму.
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Стоимость барреля нефти ушла в минус
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Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
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606 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
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Григоренко перешел из ЦСКА в «Коламбус»
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Роспотребнадзор назвал допустимое число работников в помещении
Отмечается, что в помещении площадью 50 и менее квадратных метров рекомендуемое число работников — не более 5 человек, до 100 квадратных метров — не больше 10 человек, до 200 квадратных метров — не более 25.
Lenta.ru 18:21
Общество
В России за сутки выявили 4268 случаев заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки зафиксировано 4268 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число инфицированных достигло 47 121.
News.ru 03:39
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США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Михаил Мишустин заявил, что ряд российских регионов не освоил средства для борьбы с пандемией коронавируса.
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Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
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Энтони Джошуа: «Думаю, что Фьюри вновь победит Уайлдера»
Sports.ru вчера в 02:12
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Минпромторг не поддержал отмену штрафов за срыв продуктовых поставок
Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов назвал опасным для продовольственной безопасности России предложение производителей ввести мораторий на штрафы за несвоевременные или неполные поставки продуктов в магазины.
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Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру 08:10
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
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Котировки информации пошли вверх
Московская биржа поднимает цены на свои данные Московская биржа обсуждает введение нового тарифа на использование биржевой информации в альтернативных системах торгов.
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Уэйн Гретцки: «Овечкин сделает все, чтобы побить мой рекорд»
Бывший нападающий «Эдмонтона» Уэйн Гретцки оценил шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина превзойти его по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sports.ru вчера в 23:47
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
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Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Энергетика
Цена на нефть WTI упала ниже $14 за баррель впервые с 1999 года
Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые более чем за 21 год упали на 34%, до $13,6 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса.
Коммерсантъ 02:05
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В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22