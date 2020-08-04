Политика
Piter.tvЭксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам.
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Политика
Лукашенко заявил о попытке организовать бойню в центре Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня заявил о попытке организовать бойню в центре Минска и миллиардных ресурсах на дестабилизацию ситуации в преддверии президентских выборов.
Эхо Москвы 07:07
Происшествия
В порту Бейрута произошли два взрыва
Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.
Интерфакс 11:55
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус
Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
Evo-rus.com 08:57
Здоровье
Свердловская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад и регион вышел на плато.
Екатеринбург Онлайн 07:49
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Авто
В честь победы «Ювентуса» Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей
В честь победы футбольного клуба «Ювентус» в чемпионате Италии в сезоне-2019/20, нападающий Криштиану Роналду подарил себе уникальный суперкар.
Somanyhorses 10:06
Политика
В Белоруссии объявлены срочные 25-дневные сборы запасников
Призыву на срочные 25-дневные военные сборы подлежат мужчины, ранее прошедшие военную службу.
Военное обозрение 03:41
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Здоровье
Минздрав предупредил о приходе в РФ осенью 4 новых штаммов гриппа
С приходом нового эпидсезона в России появятся четыре новых, ранее не циркулировавших штамма гриппа, предупреждает Минздрав РФ.
Интерфакс 08:49
Технологии
Впечатляет: Фанат показал, как мог бы выглядеть ремастер Diablo 2 в 4K при 60 кадрах в секунду
Энтузиаст Michael ReznoR выпустил видео, в котором показал, как бы мог выглядеть ремастер культового ролевого экшена Diablo II, работающий в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду.
Srnsk 11:23
Авто
Водители смогут использовать автомобильные номера нового формата в РФ
В соответствии с вступившим в силу ГОСТ Р 50577-2018, автомобилисты из РФ смогут получить номерные знаки трех новых форматов: специально для японских праворульных машин, для мотоциклов и транспортных средств американских брендов.
Новые автомобили 11:08
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
Месяц назад Родриго, который теперь называет себя Джессикой, решился на увеличение ягодиц, закачав в них 9 литров филлера.
Wday.ru вчера в 09:03
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Происшествия
Дело в отношении старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных
Мосгорсуд удовлетворил ходатайство адвокатов старших сестер Хачатурян, Крестины и Ангелины, настаивавших на том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных.
Ведомости вчера в 05:16
Общество
Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвокатов Сафронова
Московский Минюст обратился в адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении четырех адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования 13 июля, когда следователь предъявлял обвинение.
РЕН ТВ 11:27
Гаджеты
Samsung Galaxy M51 получит поддержку быстрой зарядки 25 Вт
Ожидается, что Galaxy M51 станет преемником Galaxy 40. Говорят, что это первый смартфон Samsung с OLED-дисплеем без дисплея Samsung.
ITZine.ru 10:25
Общество
Из-за нарушений масочного режима в Москве закрыли еще пять магазинов
4 августа из-за нарушений масочного режима были временно закрыты еще пять магазинов: "Пятерочка" в Капотне, "Перекресток" на Туристской улице, "Продукты" на Каширском шоссе, "Орехи-сухофрукты" на улице Горчакова и магазин "Ярче" на проспекте Вернадского, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в столичном департаменте торговли и услуг.
Вести.Ru 09:48
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБК вчера в 12:59
Происшествия
Суд обязал «Аэрофлот» выплатить 29 млн рублей вдове погибшего пилота
Перевозчика обязали выплатить семье летчика, погибшего во время рейса, 29 млн рублей, сообщил «Солидарности» президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.
Солидарность вчера в 05:08
Футбол
«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон
"Химки" 1 августа объявили об уходе Юрана с поста главного тренера команды, при этом сам специалист сообщил РИА Новости, что удивлен заявлением клуба о своей отставке и отметил, что официальных документов не подписывал.
РИА Новости 05:36
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Армия и оружие
Российский МиГ-31 перехватил самолёт ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Российский истребитель вылетал на перехват норвежского самолёта радиоэлектронной борьбы над Баренцевым морем, после чего тот изменил направление.
RT на русском 11:12
Шоу-бизнес
Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость
Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
OAnews 03:34