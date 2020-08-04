Политика
Piter.tvЭксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам.
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Футбол
Виллиан отклонил предложение «Челси» по двухлетнему контракту
«Челси» предпринял очередную попытку заключить новый контракт с вингером Виллианом, однако 31-летний бразилец ответил отказом.
Sport24.ru вчера в 08:38
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Происшествия
Reuters сообщил о десяти погибших при взрыве в Бейруте
В госпитали Бейрута уже доставлено не менее десяти тел погибших при взрыве в порту ливанской столицы, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в спасательной службе и медицинском ведомстве.
РБК 14:02
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Футбол
Глушаков объявил об уходе из «Ахмата»
Газета.Ru 11:54
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Политика
США признают любые итоги свободных президентских выборов в Венесуэле
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон признает любые итоги «свободных и честных» президентских выборов в латиноамериканской стране.
RT на русском 10:35
Футбол
Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А
Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Шоу-бизнес
Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk 13:07
Армия и оружие
Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей
«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM 04:28
Армия и оружие
Минобороны РФ заменит Ан-124 и Ан-22 на ПАК ВТА
Актуальные Новости 08:47
Политика
170 разыскиваемых в Белоруссии россиян уже покинули территорию страны
Прилепин полагает, что они могли направляться в третью страну. Также писатель уверен, что остальные россияне давно уже покинули Беларусь.
ГЛАС.RU 06:29
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
В России началась процедура денонсации. В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром.
The Penza Post 03:17
Происшествия
Более 20 автомобилей пострадало в Самаре из-за сильного ветра
В Самаре более 30 деревьев, остановочный павильон, торговая палатка и рекламная конструкция упали из-за сильного ветра, повреждено 24 автомобиля.
RT на русском 14:11
Технологии
Беспроводную передачу электроэнергии разработали в Новой Зеландии
Второй по величине поставщик электроэнергии в Новой Зеландии Powerco подписал контракт с компанией Emrod на пробную беспроводную передачу электроэнергии на большие расстояния.
ИА Красная Весна 14:55
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
Evo-rus.com 09:36
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Общество
В Москве похолодает до 15 градусов и пойдут дожди
К середине следующей недели в Москве существенно похолодает и начнутся дожди.
Вести.Ru 09:43
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечает свой день рождения Меган Маркл.
Paparazzi.ru 07:30