Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам.

Наука Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов. 14

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 453

Фигурное катание Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе. 1

Общество Названы даты и место прощания с бывшим мэром Калининграда Савенко В Калининграде церемония прощания с экс-мэром города (1998-2007 гг.) Юрием Савенко состоится 5 августа в храме святого благоверного великого князя Александра Невского, с 12 часов по 13:30.

Происшествия Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города. 1

Политика Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах). 404

Политика Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях». 12

Киберспорт EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21 Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер к FIFA 21.

Футбол Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1,1K