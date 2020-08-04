Политика
Piter.tvЭксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу
Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам.
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Футбол
Ферран Торрес перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити»
РИА Новости 15:25
Наука
Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения
Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов.
Evo-rus.com вчера в 01:32
Политика
Захарова: вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана
Политика Сегодня 10:30
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Шоу-бизнес
Марк Богатырев опубликовал редкий снимок с Татьяной Арнтгольц
Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц встречаются уже два года, однако пара не любит афишировать свои отношения.
Srnsk 13:07
Общество
Названы даты и место прощания с бывшим мэром Калининграда Савенко
В Калининграде церемония прощания с экс-мэром города (1998-2007 гг.) Юрием Савенко состоится 5 августа в храме святого благоверного великого князя Александра Невского, с 12 часов по 13:30.
Мой Калининград 15:29
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города
Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Известия 12:58
Кино
Кадры из продолжения «Аватара» показал Джеймс Кэмерон
Знаменитый режиссер Джеймс Кэмерон показал съемочной группе три готовых кадра из второй части «Аватара».
Соловей.Инфо вчера в 05:01
Происшествия
На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов
В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
Политика
Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости 04:04
Шоу-бизнес
Модель привела в ужас поклонников своими настоящими зубами
Бывшая модель и известная телеведущая Кэти Прайс показала свои настоящие зубы. Это вызвало волну критики в соцсетях.
РЕН ТВ 08:13
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Политика
Офицеры белорусской армии заявили о поддержке Лукашенко на выборах
Офицерские собрания вооруженных сил Белоруссии заявили о поддержке действующего главы государства Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах.
Lenta.ru 10:49
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Киберспорт
EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер к FIFA 21.
LiveSport.ru 13:37
Экономика
Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
RT на русском 07:34
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
Astera вчера в 12:01
Футбол
Руководители ФК «Крылья Советов» ушли в отставку
Вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) самарского ФК "Крылья Советов" привел к отставке руководства команды.
Российская газета 14:28
Политика
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Ру 02:29
Киберспорт
Valve обновила базовые гайды для 21-го героя в Dota 2
Разработчики Dota 2 загрузили новый патч в клиент игры.
CyberSport.ru 16:16
Теннис
Рафаэль Надаль и Стэн Вавринка не заявились на US Open
GoTennis.ru 14:02
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13