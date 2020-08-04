Политика

Piter.tvPiter.tvЭксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу

Выступление длилось полтора часа. Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам.
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«Смесь лжи, противоречий и самолюбования»: эксперты оценили предвыборное выступление Александра Лукашенко

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