с чего всё началось

В пятницу, 7 февраля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 6% годовых. ЦБ уменьшил показатель впервые в 2020 году и объяснил своё решение рекордным торможением инфляции в России.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Технологии У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры На форумах Reddit и Microsoft пользователи пожаловались на то, что при попытке выключить или перезагрузить компьютер через «Пуск» система выдает ошибку с текстом «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

Шоу-бизнес Анна Седокова подтвердила свою беременность Анна Седокова — многодетная мама, которая, как шутят в кругах шоу-бизнеса, рожает детей от каждого своего возлюбленного.

Общество У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус У украинца, являющегося членом экипажа лайнера Diamond Princess, который находится на карантине у берегов Японии, обнаружили коронавирус, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Политика Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Авто Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.

Экономика Киев выделил около $6,6 млн на погашение долгов по зарплатам шахтёров Ранее заместитель главы украинской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что правительство страны намерено выделить 169 млн гривен на погашение задолженностей по заработной плате перед шахтёрами по всей стране.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Общество Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U демонстрирует впечатляющую производительность Судя по имеющимся данным, пока что речь идёт о ноутбуке ACER Swift 3 S314-42 с шестиядерным процессором Ryzen 5 4500U без многопоточности.