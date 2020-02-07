Финансы
RT на русскомЦентробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых
В пятницу, 7 февраля, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 6% годовых. ЦБ уменьшил показатель впервые в 2020 году и объяснил своё решение рекордным торможением инфляции в России.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъ07 февраля в 14:58
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Авто
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Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Общество
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Общество
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Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае
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Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.