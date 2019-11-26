Экономика
РИА НовостиЭксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков
Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
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