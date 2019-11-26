Экономика
РИА НовостиЭксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков
Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
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Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Футбол
«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Олимпиакос» — 4:2. Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Футбол
Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.
Культура
Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Армия и оружие
Турецкие военные начали тестировать радары С-400
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России
Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Происшествия
В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки
Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Культура
Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском
Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
Спорт
МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию
Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Футбол
Маурицио Сарри: «Оставил Роналду на поле в матче с „Атлетико“, чтобы он забил гол»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал оценку игре Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Экономика
Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы
Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.
Энергетика
Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа
В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Общество
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Интернет
Facebook заплатит пользователям за участие в опросах
Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Авто
Фирма GAC обновила флагманский седан GA8
Концерн GAC Motor показал рестайлинговую версию премиального седана Trumpchi GA8.
Здоровье
Питание против рака: Онкологи составили «зелёное» меню
Медики из Сеченовского университета составили специальную памятку для того, чтобы пациенты смогли защитить себя от раковых опухолей.
Наука
В США провели первые испытания лекарства от старения кожи
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских солдат
Кино
Составлен топ-40 лучших фильмов десятилетия
В Великобритании составлен список из 40 самых лучших фильмов последнего десятилетия.
Футбол
«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в нежелании возвращать долги
«Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди обвинила футбольный клуб «Ростов» в нежелании возвращать долги.
Происшествия
Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области
В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.