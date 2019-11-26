Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
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Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков

РИА Новостивчера в 06:32

Глава Сбербанка предупредил о последствиях концепции «оставайтесь банком»

РБКвчера в 13:47

Греф объяснил, почему Сбербанк не может оставаться банком

БИЗНЕС Online00:18

Греф рассказал, к чему может привести ужесточение регулирования экосистем в РФ

ПРАЙМвчера в 14:58
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Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Футбол

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Олимпиакосом»

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» на своем поле одолел «Олимпиакос» — 4:2. Уже на 6-й минуте Юссеф Эль-Араби открыл счет, а на 19-й минуте Рубен Семеду удвоил преимущество гостей.
LiveSport.ru вчера в 16:52
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM вчера в 17:06
Футбол

Ибрагимович станет совладельцем шведского клуба «Хаммарбю»

Нападающий Златан Ибрагимович, ранее опубликовавший видео, в котором изображена футболка «Хаммарбю», станет совладельцем шведского клуба, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат вчера в 13:22
Культура

Андрей Данилко расплакался и ушел из студии украинского шоу

Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, покинул шоу талантов, заявив о своей некомпетентности.
Известия вчера в 22:07
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета 25 ноября в 04:15
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия

МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов

Коммерсантъ вчера в 10:00
Происшествия

В Иркутске наградили подростка за спасение похищенной девочки

Полицейские наградили школьника Вячеслава Дорошенко, который помог спасти похищенную в Иркутске девочку, об этом рассказала директор иркутской школы №37 Ольга Обушенко.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва 24 25 ноября в 00:41
Культура

Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском

Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
News.ru вчера в 11:52
Спорт

МОК ответил на рекомендацию WADA отстранить Россию

Накануне антидопинговое агентство (WADA) предложило отстранить Россию от участия во всех международных соревнованиях сроком на 4 годы.
Что происходит вчера в 09:33
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском 25 ноября в 21:17
Футбол

Маурицио Сарри: «Оставил Роналду на поле в матче с „Атлетико“, чтобы он забил гол»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал оценку игре Криштиану Роналду в матче с «Атлетико» (1:0) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ вчера в 23:30
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM вчера в 10:35
Экономика

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы

Сбербанк решил участвовать в финансировании строительства северного дублера Кутузовского проспекта, первой платной дороги Москвы.
Эхо Москвы 00:15
Энергетика

Минэнерго Украины оценило риск прекращения транзита российского газа

В Минэнерго Украины оценили риск прекращения транзита российского газа в Европу через территорию страны.
Вести.Ru 25 ноября в 22:18
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Крымский гарнизонный военный суд обязал военнослужащих Николая Зверева и Алексея Чебанова, которые 1 октября 2017 года допустили случайный пуск авиационной ракеты в Саках, выплатить Минобороны РФ 31 миллион рублей.
Российская газета вчера в 04:07
Происшествия

Двадцать семь россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане

РБК вчера в 22:21
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru вчера в 17:00
Интернет

Facebook заплатит пользователям за участие в опросах

Что интересно, в дальнейшем, после набора определенного количества очков, пользователь соцсети сможет вывести заработанные в приложении деньги — для этого ему необходимо иметь счет в PayPal.
Ferra вчера в 08:48
Авто

Фирма GAC обновила флагманский седан GA8

Концерн GAC Motor показал рестайлинговую версию премиального седана Trumpchi GA8.
Motor вчера в 04:23
Здоровье

Питание против рака: Онкологи составили «зелёное» меню

Медики из Сеченовского университета составили специальную памятку для того, чтобы пациенты смогли защитить себя от раковых опухолей.
Царьград вчера в 23:06
Наука

В США провели первые испытания лекарства от старения кожи

Ugpressa.ru вчера в 11:05
Общество

Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина

Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
РИА Новости вчера в 09:36
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских солдат

Rambler News Service вчера в 04:40
Кино

Составлен топ-40 лучших фильмов десятилетия

В Великобритании составлен список из 40 самых лучших фильмов последнего десятилетия.
Телеканал 360° вчера в 18:50
Футбол

«Группа Агроком» обвинила ФК «Ростов» в нежелании возвращать долги

«Группа Агроком» ростовского бизнесмена Ивана Саввиди обвинила футбольный клуб «Ростов» в нежелании возвращать долги.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону вчера в 00:54
Происшествия

Электричка и автобус столкнулись в Астраханской области

В результате столкновения электрички и автобуса в Астраханской области пострадали по меньшей мере десять человек.
REGNUM 00:26
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