Армия и оружие
Что происходитЭксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков
Многие СМИ сообщили о том, как новейший российский танк Т-14 «Армата» вышел победителем после сражении против одиннадцати израильских танков. Этот бой произошел в рамках испытаний и проводился в Сирии. Но далеко не все люди поверили этому заявлению.
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Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков
Что происходитвчера в 11:05
Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии
Вечерний курьервчера в 01:55
Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии
Территория новостейвчера в 04:04
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Общество
Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
ToDay News Ufa 04:59
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Ведомости вчера в 07:34
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
Общество
Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова
Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
Политика
Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью
Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
Общество
В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Армия и оружие
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
Общество
Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае
Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
Экономика
Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
Политика
Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Происшествия
Под Томском горит деревянный храм XIX века
Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
Гаджеты
Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК
По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
Армия и оружие
С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе
Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщает газета «Красная звезда».
Аргументы и Факты 02 июля в 21:32
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:08
Политика
Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа
Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:27
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Происшествия
В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие
Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).
Евразия Daily 04:21
Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
Происшествия
Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми
Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
Здоровье
224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
Kursk.com 02 июля в 03:48
Общество
В ПФР объяснили, почему родитель может не получить выплату на детей
Некоторые россияне столкнулись с тем, что выплата уже была проведена по другому заявлению — деньги получал родитель, который не живет с семьей и не занимается воспитанием ребенка.
Слово и Дело 04:18
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Происшествия
В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
Финансы
Курс рубля обновил минимум с мая
В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55