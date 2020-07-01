Армия и оружие

Что происходитЧто происходитЭксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков

Многие СМИ сообщили о том, как новейший российский танк Т-14 «Армата» вышел победителем после сражении против одиннадцати израильских танков. Этот бой произошел в рамках испытаний и проводился в Сирии. Но далеко не все люди поверили этому заявлению.
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Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков

Что происходитвчера в 11:05

Аналитик прокомментировал сражение новейшего российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии

Shraibikus Newsвчера в 08:23

Эксперт прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии

Вечерний курьервчера в 01:55

Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии

Территория новостейвчера в 04:04

Аналитик прокомментировал сражение российского танка Т-14 «Армата» против 11 израильских танков в Сирии

Avia.pro02 июля в 10:38

Военная тайна: что случилось с новым российским танком Т-14 в Сирии?

Аргументы недели02 июля в 09:38
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:17, Ашберн
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
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Общество

Роднина: смерть Абдулманапа Нурмагомедова для многих станет уроком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала смерть Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
RT на русском 04:05
34
Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

Как сообщает ToDay News Ufa, в Западной Монголии, рядом с границей Российской Федерации, специалисты обнаружили вспышку неожиданной для нашего времени смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
ToDay News Ufa 04:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости вчера в 07:34
5,4K
Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
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Космос

В открытый космос сможет в 2023 году выйти первый космический турист

Live24 03:19
Общество

Скончался лечившийся от коронавируса отец Хабиба Нурмагомедова

Умер лечившийся от коронавируса отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Абдулманап Нурмагомедов скончался в Москве на 58-м году жизни.
Областная газета вчера в 09:16
2,7K
Политика

Глава НАО отказался от планов по объединению с Архангельской областью

Временно исполняющий обязанности главы Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил, что регион не будет объединяться с Архангельской областью.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:05
9,2K
Общество

В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
17
Армия и оружие

На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины провело обыски в нескольких ракетных бригадах силовиков, сообщила пресс-служба командования воздушных сил страны.
РИА Новости 02 июля в 12:13
1
Общество

Аферу с 83 тоннами поддельных слитков золота вскрыли в Китае

Китайский производитель ювелирных изделий Wuhan Kingold Jewelry использовала поддельные золотые слитки.
МИР 24 вчера в 05:11
59
Экономика

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства.
Вести.Ru 03:39
1
Политика

Россия не ожидает, что США пересмотрят решение о выходе из ДОН

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не ожидает, что США на конференции стран — участниц Договора по открытому небу (ДОН), которая пройдёт в видеоформате 6 июля, пересмотрят своё решение о выходе из этого соглашения.
RT на русском 04:53
Происшествия

Под Томском горит деревянный храм XIX века

Пожар возник в бревенчатом православном храме в селе Зоркальцево под Томском. По предварительным данным, жертв нет.
ТАСС 05:07
Гаджеты

Huawei работает над выпуском серии мониторов для ПК

По данным сетевых источников, компания Huawei разрабатывает серию мониторов для персональных компьютеров.
Anonsens 04:36
1
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия вчера в 20:43
1,5K
Армия и оружие

С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Ракета С-500 «Прометей» будет способна уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщает газета «Красная звезда».
Аргументы и Факты 02 июля в 21:32
341
Общество

Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор

Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна вчера в 13:08
10
Политика

Кремль отреагировал на критику поправок к Конституции из-за рубежа

Москва не будет принимать во внимание критику поправок к российской Конституции, поступающую из-за рубежа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:27
2,3K
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
898
Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
268
Происшествия

В Киеве произошла разборка со стрельбой, есть пострадавшие

Как сообщает портал «Киев Оперативный» в своем Telegram-канале, все произошло около 4:00 часов возле Бессарабской площади в Киеве («Арена-сити»).
Евразия Daily 04:21
Экономика

Росстат оценил рост пенсий в России в мае

Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:53
56
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Омске увеличилось до восьми

Число пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Омске увеличилось до восьми.
ТАСС 02:28
3
Здоровье

224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

Kursk.com 02 июля в 03:48
1,2K
Шоу-бизнес

Хазанов снова опроверг сообщения об ухудшении самочувствия

Газета.Ru 04:33
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Общество

В ПФР объяснили, почему родитель может не получить выплату на детей

Некоторые россияне столкнулись с тем, что выплата уже была проведена по другому заявлению — деньги получал родитель, который не живет с семьей и не занимается воспитанием ребенка.
Слово и Дело 04:18
39
Космос

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

РИА Новости вчера в 09:40
119
Происшествия

В Японии из-за ливневых дождей погибли не менее 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли из-за мощных ливневых дождей, которые обрушились на юго-запад Японии.
ТАСС 05:06
18
Финансы

Курс рубля обновил минимум с мая

В ходе торгов рубль падал до минимального уровня с мая.
Коммерсантъ вчера в 20:55
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Перспективный российский основной боевой танк с необитаемой башней на базе универсальной гусеничной платформы «Армата». Т-14 является первым в мире танком, реализующим в своём конструкторском замысле концепцию «сетецентрической войны», где Т-14 используется, прежде всего, как машина разведки, целеуказания и корректировки огня САУ, ЗРК и танков Т-90 из сопровождения своего тактического звена.
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