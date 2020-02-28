В Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они работают на более низких высотах, так как бьют по наземным целям и потому оснащаются защитой от ПЗРК вероятного противника, добавил Михайлов.

с чего всё началось

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб. По словам журналиста Евгения Поддубного правительственных военных защищает авиация, в том числе ВКС России.

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

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