Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб. По словам журналиста Евгения Поддубного правительственных военных защищает авиация, в том числе ВКС России.
Читать в источнике
Комментировать45
с чего всё началось

Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

В Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они работают на более низких высотах, так как бьют по наземным целям и потому оснащаются защитой от ПЗРК вероятного противника, добавил Михайлов.
Известиявчера в 10:59

Подробнее о событии

Стала известна защита российских самолетов в Сирии

Московский Комсомолец06:39

Эксперт рассказал, каким способом российская авиация защищается в Сирии

Piter.tv06:23

Военный эксперт описал защиту российских самолетов от ракет террористов

Красная веснавчера в 16:01

Названа защита российских самолетов в Сирии

Lenta.ru05:44

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

РИА Новостивчера в 15:08

Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок

Пятый каналвчера в 13:06

Эксперт оценил защищенность российских самолетов от атак с земли

Известиявчера в 10:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:22, Ашберн
Кино

В стиле «Мстителей»: постер и кадры нового эпизода «Симпсонов» порадуют фанатов Marvel

Канал Fox выпустил официальный постер нового эпизода «Симпсонов» и опубликовал кадры из него.
Киноафиша России 01:49
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Ведомости вчера в 19:29
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Происшествия

Мать бросила двух малышей в холодном доме без воды и еды

Вести.Ru 01:24
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Газета.Ru 07:48
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Экономика

Мишустин заявил, что снижение трудовых налогов рассматривается

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал налоговую нагрузку на труд в стране "запредельной". По его словам, Минфин ищет решения.
ТАСС 05:02
Армия и оружие

Кедми рассказал, как Россия может заставить Турцию уйти из Сирии

Воинственная Турция серьезно осложнила ситуацию в Сирии, фактически вернув ее к состоянию 2015 года, когда Анкара сбила в САР российский военный самолет.
ФАН 08:10
Общество

Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.
ТАСС Наука 07:25
Армия и оружие

Кремль раскрыл обстоятельства гибели турецких военных в Идлибе

Обстоятельства гибели раскрыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 08:02
Общество

В России вспоминают подвиг десантников 6-й роты

РЕН ТВ 00:58
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Происшествия

В Одессе обезвредили угрожавшего взорвать гранату в здании суда

В Приморском районном суде Одессы обезвредили мужчину, который угрожал взорвать гранату во время заседания.
RT на русском 06:39
Общество

Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Экономика

Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли: иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса.
Вести.Ru 02:38
Происшествия

В Подмосковье избили бывшую участницу Дома-2

Комсомольская правда 05:02
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии. По мнению президента, действующая система себя изжила.
Piter.tv 05:47
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
РИА Новости 07:36
Происшествия

Российская школьница умерла во время уроков

Ученица одной из школ подмосковного Зеленограда (Москва) почувствовала себя плохо во время уроков и скончалась на территории учебного заведения.
Lenta.ru 07:08
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК вчера в 06:59
Авто

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
ТАСС 08:15
Армия и оружие

В США признали неспособность создать систему ПРО для защиты от России

Создать систему, которая защитила бы Соединенные Штаты от российских и китайских баллистических ракет, технически невозможно, заявил командующий стратегическими силами США адмирал Чарльз Ричардс на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил палаты представителей конгресса.
РИА Новости 05:44
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Автоспорт

Квят стал седьмым на утренней сессии в последний день тестов

Российский гонщик «Альфа Таури» занял седьмое место по итогам утренней сессии в последний день тестов «Формулы-1» в Барселоне.
ProstoProSport 07:42
Авто

Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Профиль 07:19
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное