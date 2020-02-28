Армия и оружие
РИА НовостиЭксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб. По словам журналиста Евгения Поддубного правительственных военных защищает авиация, в том числе ВКС России.
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с чего всё началось
В Идлибе ВКС РФ используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25. Они работают на более низких высотах, так как бьют по наземным целям и потому оснащаются защитой от ПЗРК вероятного противника, добавил Михайлов.Известиявчера в 10:59
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Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
Пятый каналвчера в 13:06
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