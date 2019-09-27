Политика
RT на русскомЭксперт прокомментировал заявление Польши по газопроводу OPAL
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление главы польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, связанное с отменой судом ЕС решения Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода OPAL.
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с чего всё началось
— Это привело бы к трагическим перебоям в поставках газа, которые недопустимы для нашей газотранспортной системы и потребителей, — приводит его слова портал Biznes Alert.Life.ruвчера в 20:41
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Польша заявила о спасении от нехватки газа благодаря ограничению доступа Газпрому к Opal
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