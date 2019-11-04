Политика

Аргументы неделиАргументы неделиЭксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытках свержения главы страны Владимира Зеленского.
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Эксперт оценил заявление о попытках свержения Зеленского

RT на русском02:52

Эксперт оценил заявление экс-министра о попытках свержения Зеленского

РИА Новости03:25

Зеленскому импичмент не грозит. Украинские политики пиарятся на идее заговора

Телеканал 360°05:08

Политолог назвал пиаром заявления о свержении Зеленского

News.ru06:22

Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского

Аргументы и Факты04:52

Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского

Аргументы недели03:41

Эксперт прокомментировал сообщения о попытках свержения Зеленского

Журналистская правда03:35
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Происшествия

Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.
Коммерсантъ 05:25
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Шоу-бизнес

От актера Андрея Дубовского после инсульта отказались все близкие

Вечерний курьер 02:55
Общество

К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб

В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Общество

В Москве проходят два «Русских марша»

В Люблино в День народного единства, 4 ноября, проходит «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В ходе церемонии, приуроченной к Дню народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Lenta.ru 06:15
Наука

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Комсомольская правда 02 ноября в 16:35
Политика

Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США

ТАСС 01:33
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пообещала снова вернуться на сцену в 80 лет

Вечером минувшей субботы Алла Пугачева дала большой сольный концерт в Минске.
Дни24 вчера в 00:46
Шоу-бизнес

Александр Семчев госпитализирован в тяжелом состоянии

Bimru.ru 01:40
Происшествия

В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли

В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Единоборства

Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Политика

Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая

Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Армия и оружие

Разведение сил в Петровском в Донбассе сорвалось

РБК 06:14
Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Власти обеспокоены этой ситуацией, так как теперь судно может унести дальше и оно рухнет с водопада.
АМИТЕЛ 07:05
Общество

Главу McDonald’s уволили из-за романа с сотрудницей

Корпорация McDonald's уволила исполнительного директора Стива Истербрука из-за отношений с одной из сотрудниц, говорится в сообщении корпорации.
Коммерсантъ вчера в 23:10
Происшествия

Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

РБК 04:52
Политика

В меджлисе* оценили военный путь «возврата» Крыма

Председатель запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров в интервью украинским СМИ рассказал о своем видении пути "возвращения" Крыма в состав Украины.
РИА Новости Крым 05:55
Политика

Бабченко подтвердил, что покинул Украину

Журналист Аркадий Бабченко сообщил в Facebook, что действительно покинул Украину. Ранее об этом рассказал его коллега Евгений Киселев.
Аргументы и Факты вчера в 07:30
Политика

Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Гаджеты

Apple и Valve вместе работают над созданием AR-шлема

Компании Apple и Valve объединили усилия для создания нового AR-шлема.
Актуальные Новости 06:39
Экономика

Украина потратит более половины бюджета на долги и армию

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год в качестве экономических приоритетов предусматривает возвращение долгов и увеличение расходов на безопасность и правоохранительную деятельность.
Lenta.ru 06:45
Общество

Правительство назвало лучшие и худшие города России по качеству жизни

Ведомости вчера в 07:03
Автоспорт

Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята

Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Кино

Тарантино назвал лучший фильм года

Американский режиссер Квентин Тарантино назвал свой любимый фильм в 2019 году.
Телеканал 360° вчера в 02:47
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политик, общественный деятель, юрист, адвокат, народный депутат Украины V и VI созывов. Заслуженный юрист Украины. Член Совета Союза юристов Украины.
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