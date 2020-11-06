Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала ситуацию с пенсиями.В источнике
С чего всё началось
Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать со следующего года
Если пенсионеры получают меньше пятнадцати тысяч, то и повышение будет меньше. Например, если пенсия была в районе десяти тысяч рублей, то в новом году она увеличится на шестьсот рублей.
Life.ruвчера в 16:40
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