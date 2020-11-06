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Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями

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Life.ru
Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова прокомментировала ситуацию с пенсиями.В источнике
С чего всё началось
Life.ru

Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать со следующего года

Если пенсионеры получают меньше пятнадцати тысяч, то и повышение будет меньше. Например, если пенсия была в районе десяти тысяч рублей, то в новом году она увеличится на шестьсот рублей.
Life.ruвчера в 16:40
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Инвест-Форсайт

Пенсии россиян в ближайшие три года будут расти

Инвест-Форсайт20:24
URA.Ru

ПФР заявил об увеличении пенсий россиян

URA.Ruвчера в 21:46
RT на русском

Эксперт прокомментировала ситуацию с пенсиями

RT на русскомвчера в 15:41
Московский Комсомолец

Назван размер роста пенсий в 2021 году

Московский Комсомолецвчера в 10:11
ПРАЙМ

Эксперт сказала, на сколько повысятся пенсии

ПРАЙМ17:17
Life.ru

Меняется размер пенсий. Кто и сколько будет получать со следующего года

Life.ruвчера в 16:40
ФАН

К 2023 году пенсии в России должны вырасти до 19 тысяч рублей

ФАН4 ноября в 21:33

МИД КНР надеется на развитие сотрудничества с США после выборов

Юйчэн выразил надежду, что новая администрация американского президента и лидер Штатов будут готовы идти навстречу с КНР, сохраняя взаимное уважение и придерживаясь принципов взаимовыгодного сотрудничества.
Evo-rus.com5 ноября в 05:43

Eurogamer протестировала обратную совместимость на PlayStation 5

Вдобавок ко всему, наблюдается огромный прирост мощности процессора, что во многих случаях позволяет запускать игры с PS4 Pro на твёрдой частоте в 60 кадров / с. И это без учёта того, что Sony начала выпускать обновления под PlayStation 5 для своих ключевых игр.
3DNewsвчера в 15:07

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
RT на русскомвчера в 04:31

Проценко рассказал о возможном спаде заболеваемости коронавирусом в Москве к весне

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко предположил, что в марте, несмотря на сезон заболеваемости гриппом, число заразившихся коронавирусом будет меньше, чем в нынешнее время.
ТАСС5 ноября в 08:35

Дональд Трамп объявил себя победителем выборов, официально подсчет голосов еще не закончен

Президент США заявил, что победил своего соперника, кандидата от демократов Джозефа Байдена в пяти колеблющихся штатах — тех, где большинство жителей поддерживает на выборах то республиканцев, то демократов.
Эхо Москвы4 ноября в 03:03

Умерших родственников вспоминали на Руси 7 ноября

7 ноября (по старому стилю — 25 октября) на Руси устраивали ритуальные плачи, получившие название дедовских, во время которых вспоминали умерших родственников и друзей, сообщает корр. РИА Биробиджан со ссылкой на сайт CALEND.RU.
РИА Биробиджан16:00

Регулятор полностью рассекретил 5G-смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 и Note 9 Pro

Недавно стало известно, что компания Xiaomi намерена выпустить сразу 3 новых гаджета семейства Redmi Note 9. На данный момент в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появились детальные сведения о параметрах 2-х из этих аппаратов.
FBM.ruвчера в 09:55

Более 7 млрд рублей направят на модернизацию здравоохранения в Пермском крае до 2025 года

Министерство здравоохранения РФ согласовало Пермскому краю региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения, на которую до 2025 года планируется выделить более 7 млрд рублей, большая часть средств будет направлена из федерального бюджета.
ТАССвчера в 09:32