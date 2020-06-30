Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию

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В 2020 году плановое повышение платежей за коммунальные услуги планируется провести только один раз — в июле. Решение было принято задолго до официального объявления пандемии. И, казалось бы, ничто не мешало правительству заморозить тарифы.
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Экономика

Банкиры накопили добра перед худом

Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг Журнал The Banker опубликовал ежегодный рейтинг 1 тыс. крупнейших банков мира.
Коммерсантъ 02:00
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru вчера в 13:49
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Политика

ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Наука

Наносить сенсорный дисплей на любые объекты позволяет новая технология

Live24 08:07
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Спорт

Общий тираж A Plague Tale: Innocence достиг миллиона копий

A Plague Tale: Innocence от французской студии Asobo продалась тиражом в миллион копий.
CyberSport.ru 07:09
Энергетика

Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
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Общество

В Воронеже рестораны откроют летние веранды

Воронеж, 1 июля 2020, 14:25 — REGNUM Летние веранды кафе и ресторанов в Воронежской области смогут работать с соблюдением эпидемиологических требований.
REGNUM 07:25
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Происшествия

На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека

Останки неизвестного человека обнаружили на территории храма в Ленинградской области. У него были связаны руки и ноги.
Российская газета 05:22
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Политика

Путин назвал санкции США против Сирии незаконными

Введены и новые санкции, цель которых - "стремление к экономическому удушению" Сирии, продолжил Путин.
Российская газета 08:30
40
Общество

Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге

Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия вчера в 16:52
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Общество

В Гонконге во время протестов арестовали 30 человек

В Гонконге на фоне акций протеста против закона о национальной безопасности арестованы не менее 30 человек, сообщает сингапурское издание The Straits Times.
BFM.ru 04:59
1
Политика

МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало

Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Общество

Беглов заявил о проверке конфликта полиции с журналистом на участке

Губернатор Петербурга дал оценку ситуации с нападением на фотографа и журналиста Давида Френкеля.
Piter.tv 06:37
68
Политика

Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.
ТАСС 06:34
3
Политика

Возле посольства России в Киеве сожгли российский флаг

Неизвестный мужчина сжег российский флаг возле посольства России в Киеве.
Lenta.ru 07:01
22
Происшествия

В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Политика

Более миллиона крымчан проголосовали по поправкам к Конституции РФ

В Крыму бюллетени заполнили уже более миллиона жителей.
НТВ 03:46
112
Игры

Apple расторгла контракты с разработчиками сервиса Arcade

Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с разработчиками сервиса Arcade.
RuNews24.ru 06:15
3
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
78
Спорт

Минспорт РФ направил письма в World Athletics и МОК из-за штрафа ВФЛА

На сегодняшний день штраф не выплачен, мы направили письмо от имени Минспорта РФ в адрес World Athletics Себастьяну Коу, в адрес МОК Томасу Баху с тем, чтобы ни в коей мере не пострадали наши спортсмены, чтобы никаким образом не связывали санкции, наложенные на федерацию, с санкциями на деятельность спортсменов, — цитирует министра спорта Олега Матыцина ТАСС.
News.ru 05:28
Политика

Киевский суд возобновил рассмотрение меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду продолжил заседание по рассмотрению ходатайства об избрании экс-президенту Украины Петру Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 07:20
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Авто

Subaru возглавил рейтинг автомобилей с худшими двигателями

У всех авто двигатели имеют по две ГБЦ и владельцам приходится менять сразу две прокладки головки блока цилиндров на пробегах 145-262 тысячи км. Кроме того, в антирейтинг попали машины премиального класса от баварского концерна BMW - это BMW 3-Series, сошедшие с конвейера с 2006 по 2007 годы.
Новые автомобили 29 июня в 23:14
96
Общество

Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР

Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
9
Наука

COVID-19 может инфицировать клетки человеческого мозга

«Мини-мозг», выращенный в лаборатории, предполагает, что вирус COVID-19 может инфицировать клетки мозга человека.
UfacityNews.ru 03:56
Политика

Владимир Путин обратится к россиянам по поправкам в Конституцию

Президент обратится к населению страны перед завершением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
БрянскToday вчера в 05:29
7,1K
Политика

Трамп объяснил суть данных о «сговоре» России с талибами

Ранее сторонники Демократической партии заявили, что ситуация с данными о якобы сговоре России с талибами свидетельствует о том, что Трамп преклоняется перед своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Lenta.ru 08:00
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Игры

В Cyberpunk 2077 нашли ещё одну отсылку к серии The Witcher

CyberSport.ru 28 июня в 22:27
Политика

В России проходит основной день голосования по поправкам к Конституции

Само голосование длится уже неделю, однако 1 июля было объявлено главной датой плебисцита.
Эхо Москвы 01:03
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