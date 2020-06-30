Общество
Московский КомсомолецЭксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию
В 2020 году плановое повышение платежей за коммунальные услуги планируется провести только один раз — в июле. Решение было принято задолго до официального объявления пандемии. И, казалось бы, ничто не мешало правительству заморозить тарифы.
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Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию
Московский Комсомолецвчера в 14:24
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Политика
ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета 03:30
Авто
Land Rover выпустит новую версию внедорожника Defender
По данным иностранного издания Autocar, в 2020 году компания Land Rover расширит линейку модификаций внедорожника Defender нового поколения.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Общество
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Нижегородские власти пытаются перекладывать свои проблемы на других, заявила балерина Анастасия Волочкова после скандала, вызванного посещением монастыря в Дивеево.
РИА Новости вчера в 14:08
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Телепорт вчера в 12:55
Баскетбол
Воронцевич покинул ЦСКА после 14 лет в клубе
Московский ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Андрея Воронцевича. Заявление опубликовано на официальном сайте армейцев.
Газета.Ru 02:59
Общество
В новом КоАП может не появиться штрафа за превышение до 20км/ч
С инициативой ввести штраф за превышение скорости на 20км/ч неоднократно выступали представители власти и различные общественные деятели.
Car.ru 03:53
Происшествия
В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков
Вести.Ru вчера в 15:00
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
32CARS.ru 02:57
Футбол
Президент «Урала» заявил, что матч с «Оренбургом» состоится
Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что матч 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» состоится.
RT на русском 03:49
Армия и оружие
Киевская армия за сутки 4 раза открывала огонь по ДНР
Новостной фронт 02:31
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Общество
В России за сутки выявили 6 556 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 6 556, до 654 405.
ТАСС 03:31
Общество
«Умный» учет электричества поможет сэкономить 70-80 млрд рублей в год
"Интеллектуальный" учет электроэнергии в стране позволит снизить её потери на 70-80 миллиардов рублей в год, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
РИА Новости вчера в 08:30
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Некоторые модели и вовсе упали в цене в два раза.
Tvoe-avto.com вчера в 13:12
Здоровье
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки на Украине выросло на 646, до 43 628, умерли еще 18 человек, всего скончались 1147, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 29 июня в 02:39
Общество
Беглов прокомментировал нападение на журналиста во время голосования
Губернатор Петербурга Александр Беглов поделился мнением относительно ситуации, произошедшей накануне во время голосования по поправкам к Конституции.
DP.RU 03:41
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru вчера в 01:02
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Врач-иммунолог Михаил Костинов рассказал изданию URA.RU о том, как могут развиваться события с коронавирусом с 1 сентября.
Live24 вчера в 14:35
Шоу-бизнес
Принц Уильям советовал принцу Гарри не жениться на Меган Маркл
Принц Уильям и принц Гарри с детства были очень близки, однако после появления Меган Маркл братья стали отдалятся друг от друга.
Pravda.Ru 03:56
Происшествия
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
РИА Новости вчера в 23:17
Общество
Столетняя женщина выздоровела от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области вылечили от коронавируса 100-летнюю женщину.
Газета.Ru 02:29
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru 29 июня в 08:52
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Скандальная телеведущая Виктория Боня записала видео против поправок в Конституцию после розыгрыша известных пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса).
Известия вчера в 17:03
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД хотят запретить пользоваться каршерингом
Водителям, которые систематически нарушают правила дорожного движения, следует запретить пользоваться услугами каршеринга.
Известия 03:19
Кино
Гран-при кинофестиваля «Зеркало» получил индийский фильм «Назир»
Гран-при XIV кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» получил индийский фильм «Назир» режиссера Аруна Картика.
Коммерсантъ вчера в 18:31
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
В минувшем году СМИ РФ сообщили о появлении у отечественного ВМФ нового вида оружия – станции визуально-оптических помех, которая может ослепить соперника и спровоцировать у него возникновение галлюцинаций.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Футбол
Доменико Тедеско: У «Спартака» было больше моментов, чем у ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:18