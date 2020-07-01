Эксперт рассказал, зачем повышать тарифы ЖКХ
Инвестиционные программы, в результате которых качество наших услуг должно стать лучше, не будут выполнены, - объяснила эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда". В пример Разворотнева привела водоканалы, которые почти на 80% банкроты.В источнике
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Разворотнева о повышении тарифов ЖКХ: «Должники — не самые бедные люди»
Радио Комсомольская правда10:58
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Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию
Московский Комсомолецвчера в 14:24