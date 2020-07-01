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Комсомольская правдаКомсомольская правда

Эксперт рассказал, зачем повышать тарифы ЖКХ

Инвестиционные программы, в результате которых качество наших услуг должно стать лучше, не будут выполнены, - объяснила эксперт в эфире Радио "Комсомольская правда". В пример Разворотнева привела водоканалы, которые почти на 80% банкроты.В источнике
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Разворотнева о повышении тарифов ЖКХ: «Должники — не самые бедные люди»

Радио Комсомольская правда10:58

Эксперт рассказал, зачем повышать тарифы ЖКХ

Комсомольская правда09:48

Эксперт раскритиковал плановое повышение тарифов ЖКХ: раскручивает инфляцию

Московский Комсомолецвчера в 14:24
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Москва предлагала Минску вынести полномочия на наднациональный уровень

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что российская сторона в рамках интеграции предлагала республике передать большую часть управленческих полномочий на наднациональный уровень в Союзном государстве.
RT на русском07:20
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Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Stormвчера в 23:42
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Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

Москва, 30 июня 2020, 17:54 — REGNUM В Конституции РФ нет должности «пожизненного президента», заявил 30 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя последнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о «пожизненном» избрании Владимира Путина.
REGNUMвчера в 10:54
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Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы

По данным авторов, сразу после известия о беременности Меган Маркл все внимание с Евгении переключилось на герцогиню – ее принялись поздравлять королева Елизавета с мужем, принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также все гости.
Территория новостей04:42
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБКвчера в 07:56
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Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия11:38
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