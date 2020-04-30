Экономика

IrkutskMediaIrkutskMediaЭксперт раскрыл подвох в системе бесплатных банковских переводов

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По словам председателя совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктора Достова, если у банка отняли комиссию, то он будет брать деньги где-то в другом источнике.
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Эксперт раскрыл подвох в системе бесплатных банковских переводов

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