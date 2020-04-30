Экономика
IrkutskMediaЭксперт раскрыл подвох в системе бесплатных банковских переводов
По словам председателя совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктора Достова, если у банка отняли комиссию, то он будет брать деньги где-то в другом источнике.
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Отмененную комиссию за быстрые платежи банки компенсируют другим способом
Новые Известия30 апреля в 06:22
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
Общество
В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт
В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.
Gazeta.SPb 17:36
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном
Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
Здоровье
Проценко рассказал, как переболел коронавирусом
Газета.Ru 12:01
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Общество
Во Франции кошка заразилась коронавирусом
Кошка заразилась коронавирусом нового типа во Франции, это первый подобный случай в стране, сообщает французская Национальная ветеринарная школа Альфор (ENVA).
РИА Новости 08:07
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
Армия и оружие
Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы
Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
Военное дело 30 апреля в 06:06
Общество
Попова: до марта в России не было коронавируса
Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
Общество
Более 750 автомобилей 2 мая не пустили в Псковскую область
На границах Псковской области полиция сегодня, 2 мая, развернула 754 автомобиля, желавших попасть в регион "без уважительной причины", сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.
DP.RU 15:36
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве
Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество
Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
Экономика
Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания вчера в 13:25
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
Политика
Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
Здоровье
В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса
Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане, сообщили в новостной передаче государственного телевидения страны со ссылкой на минздрав.
РИА Новости 13:48
Киберспорт
Virtus.pro разгромила Cyber Legacy на Epic Prime League
Cyber Legacy с двумя победами и пятью поражениями занимает 5-е место. Epic Prime League проходит в онлайне с 15 апреля по 17 мая.
Cyber.sports.ru 10:30
Общество
За сутки в РФ выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных в стране достигло 124 054. На территории России за минувшие сутки зарегистрировали 9 623 новых случая инфекция.
Мой Брянск 05:17
Хоккей
СКА заплатит 400 тысяч за форварда «Локомотива» Мичкова
По информации источника, СКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Metaratings 11:08
Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
Здоровье
Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач
Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
ИА Красная Весна 12:01
Шоу-бизнес
Заразившуюся коронавирусом Татьяну Васильеву поразил масштаб эпидемии
Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
РИА Новости 18:38
Общество
Маск объявил о распродаже имущества
РИА Новости вчера в 21:18
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева заразилась коронавирусом
РИА Новости 10:22
Общество
Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09