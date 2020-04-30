Экономика

IrkutskMediaIrkutskMediaЭксперт раскрыл подвох в системе бесплатных банковских переводов

По словам председателя совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктора Достова, если у банка отняли комиссию, то он будет брать деньги где-то в другом источнике.
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Эксперт раскрыл подвох в системе бесплатных банковских переводов

IrkutskMediaвчера в 06:00

Скрытый подвох в системе бесплатных банковских переводов

Глас Народа30 апреля в 05:37

«Скрытый подвох». Эксперт о решении по быстрым банковским переводам

Радио Sputnik30 апреля в 08:13

Отмененную комиссию за быстрые платежи банки компенсируют другим способом

Новые Известия30 апреля в 06:22

Экономист рассказал о минусах бесплатных банковских переводов

РИАМО30 апреля в 08:42
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
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В Подмосковье пассажиров без масок не пустят в общественный транспорт

В общественный транспорт Московской области с 12 мая пустят только в медицинской маске.
Gazeta.SPb 17:36
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Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости 12:54
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Шоу-бизнес

Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном

Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода.
РИА Новости вчера в 05:58
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru 12:01
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Наука

Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами

Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
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Общество

Во Франции кошка заразилась коронавирусом

Кошка заразилась коронавирусом нового типа во Франции, это первый подобный случай в стране, сообщает французская Национальная ветеринарная школа Альфор (ENVA).
РИА Новости 08:07
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
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Армия и оружие

Франция и Германия создадут «танк будущего» для Европы

Перспективные машины должны будут заменить в вооружённых силах Франции и бундесвере французские танки Leclerc и немецкие Leopard 2. Рассчитывается, что новая боевая машина будет готова к середине 30-х годов.
Военное дело 30 апреля в 06:06
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Общество

Попова: до марта в России не было коронавируса

Многие жители России считают, что уже переболели новым типом коронавируса в начале 2020 года.
Pravda.Ru 05:48
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Общество

Более 750 автомобилей 2 мая не пустили в Псковскую область

На границах Псковской области полиция сегодня, 2 мая, развернула 754 автомобиля, желавших попасть в регион "без уважительной причины", сообщил псковский губернатор Михаил Ведерников.
DP.RU 15:36
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
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Общество

Сергей Собянин допустил ужесточение пропускного режима в Москве

Собянин сказал в телеэфире, что это сделают, если понадобится уменьшить потоки людей.
Эхо Москвы 08:00
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Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
2,2K
Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать человечество

Российский режиссер Никита Михалков считает, что миллиардер и филантроп Билл Гейтс хочет чипировать всех людей планеты.
Газета.Ru 13:34
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Здоровье

В Красноярске умерла главврач госпиталя, выпавшая из окна

Эхо Москвы 04:00
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Экономика

Миронов предложил отказаться от обязательного медстрахования

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил правительству ликвидировать Фонд обязательного медстрахования.
Компания вчера в 13:25
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
9,4K
Происшествия

В Венесуэле 41 человек погиб при попытке заключенных сбежать из тюрьмы

РБК вчера в 21:38
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия сенатора Дариги Назарбаевой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о прекращении полномочий спикера Сената Дариги Назарбаевой.
BFM.ru 03:50
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Здоровье

В Таджикистане зафиксировали первые два случая смерти от коронавируса

Первые два случая смерти заболевших коронавирусом зафиксированы в Таджикистане, сообщили в новостной передаче государственного телевидения страны со ссылкой на минздрав.
РИА Новости 13:48
Киберспорт

Virtus.pro разгромила Cyber Legacy на Epic Prime League

Cyber Legacy с двумя победами и пятью поражениями занимает 5-е место. Epic Prime League проходит в онлайне с 15 апреля по 17 мая.
Cyber.sports.ru 10:30
Общество

За сутки в РФ выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом

Число зараженных в стране достигло 124 054. На территории России за минувшие сутки зарегистрировали 9 623 новых случая инфекция.
Мой Брянск 05:17
Хоккей

СКА заплатит 400 тысяч за форварда «Локомотива» Мичкова

По информации источника, СКА выплатит «Локомотиву» денежную компенсацию в размере 400 тысяч рублей.
Metaratings 11:08
Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют

Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой.
Вечерняя Москва вчера в 14:26
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Здоровье

Неизвестные ранее последствия коронавируса обнаружила московский врач

Селиванова провела исследование десяти умерших пациентов с коронавирусом, которые находились под аппаратом искуственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Татьяну Васильеву поразил масштаб эпидемии

Заразившаяся коронавирусом актриса Татьяна Васильева рассказала в своем Instagram, что после ухудшения самочувствия и посещения больницы она осознала масштаб эпидемии.
РИА Новости 18:38
Общество

Маск объявил о распродаже имущества

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Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
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Шоу-бизнес

Татьяна Васильева заразилась коронавирусом

РИА Новости 10:22
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Общество

Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.
Московский Комсомолец 09:09
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