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Эксперт раскрыл секрет обмена валюты с наибольшей выгодой

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 3 января, дал советы, как с максимальной выгодой покупать валюту. Необходимо отслеживать динамику курсов, научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе, следя за тенденциями.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе.
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