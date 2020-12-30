Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов в интервью агентству «Прайм» в воскресенье, 3 января, дал советы, как с максимальной выгодой покупать валюту. Необходимо отслеживать динамику курсов, научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе, следя за тенденциями.

С чего всё началось Эксперт рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение рубля в ближайшей перспективе. ПРАЙМ 18:02