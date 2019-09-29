Общество
Газета.RuЭксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
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Врачи назвали три симптома рака печени
Специалисты в области медицины назвали три частых симптома, по которым можно определить развитие рака печени.
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У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
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Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
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Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
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Квят остался доволен гонкой Гран-при Сочи
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при России, в которой он занял 12-е место.
ProstoProSport 09:41
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Началось производство новых автобусов для Подмосковья
Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.
iReactor 27 сентября в 23:21
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Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
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Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
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Россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,5 трлн рублей
Россияне с января по август 2019 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.
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Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
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Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
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Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Армия и оружие
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Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.
РИА Новости 17:05
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МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
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Футбол
Марсель — Ренн 1:1
"Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче восьмого тура чемпионата Франции.
Газета.Ru 16:54
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Дубли Оши и Враны принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»
«Вашингтон» добился победы над «Каролиной» в предсезонном матче.
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«Ротор» обыгрывает «СКА-Хабаровск» после первого тайма
Волгоградская правда 11:22
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Путин поедет в Париж на похороны Жака Ширака
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Математика упростила поиск золота
Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.
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Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
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В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.
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Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией
«Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.
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Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками
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«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» в матче Примеры
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 3:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».
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