Общество Врачи назвали три симптома рака печени Специалисты в области медицины назвали три частых симптома, по которым можно определить развитие рака печени.

Политика У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги» Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.

Футбол «Спартак» отправил в отставку Кононова Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.

Общество Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.

Автоспорт Квят остался доволен гонкой Гран-при Сочи Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги гонки Гран-при России, в которой он занял 12-е место.

Авто Началось производство новых автобусов для Подмосковья Новая модель автобуса создана с учетом особенностей маршрутов Подмосковья, пишет Автостат.

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Авто Россияне потратили на покупку новых автомобилей более 1,5 трлн рублей Россияне с января по август 2019 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 589 млрд рублей, что на 7% больше, чем за тот же период прошлого года.

Экономика Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками» Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Экономика Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Армия и оружие Российская армия получает новые танки Т-90М Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2019" в июне.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Футбол Марсель — Ренн 1:1 "Марсель" сыграл вничью с "Ренном" в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Наука Математика упростила поиск золота Российские математики и геофизики разработали способ повышения эффективности электромагнитного метода разведки (CSEM) месторождений золота и других руд.

Политика Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.

Волейбол Мужская сборная Сербии выиграла чемпионат Европы по волейболу В финале чемпионата Европы сербские волейболисты обыграли команду Словении.

Политика Президент Грузии заговорила о возможности диалога с Россией «Для страны, у которой есть конфликты подобного типа и вопрос оккупированных территорий, есть два пути: война, то есть, военный путь, от которого мы отказались, и диалог и дипломатия», - считает президент Грузии.