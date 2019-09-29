Общество
Газета.RuЭксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Происшествия
В Татарстане женщина с другом насиловала мужчин в сауне
РИА Новости 10:57
Политика
Конгрессмены намерены потребовать раскрыть разговоры Трампа и Путина
Конгрессмен отметил, что Демократическая партия намерена выяснить, была ли попытка скрыть расшифровки разговоров Трампа и Путина.
Известия 10:48
Шоу-бизнес
Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД
Американский актер Арнольд Шварценеггер показал фотографию со своим сыном Кристофером, который был с ног до головы одет в форму российского офицера МВД.
Газета.Ru 08:07
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.
ТАСС 10:29
Происшествия
Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином
Коммерсантъ вчера в 12:14
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru вчера в 09:19
Автоспорт
Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео
Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.
Lenta.ru 07:20
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск вчера в 04:02
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество
Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже
Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика
В Париже прощаются с Жаком Шираком
Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Вести.Ru 09:02
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Происшествия
В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход
"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:08
Футбол
«Лацио» разгромил «Дженоа», «Рома» одолела «Лечче»
Спорт-Экспресс 10:58
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Футбол
Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча
Советский спорт 04:52
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Общество
Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на греческий остров Корфу
Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу.
Вести Севастополя 27 сентября в 02:15
Политика
Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым
Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15