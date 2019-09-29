Общество

Газета.RuГазета.RuЭксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
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Объяснен феномен «плачущей кристаллами» девушки

Lenta.ru09:36

Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей «кристаллами»

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Эксперты раскрыли «загадку» слёз-кристаллов армянской девушки

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Эксперт рассказала, какими «кристаллами» плакала армянка

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Плачущую кристаллами армянку уличили в обмане

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Экспертиза раскрыла секрет плачущей кристаллами девушки

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В Армении спасают девушку, плачущую «бриллиантами»

Экспресс газетавчера в 10:03
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Происшествия

В Татарстане женщина с другом насиловала мужчин в сауне

РИА Новости 10:57
Политика

Конгрессмены намерены потребовать раскрыть разговоры Трампа и Путина

Конгрессмен отметил, что Демократическая партия намерена выяснить, была ли попытка скрыть расшифровки разговоров Трампа и Путина.
Известия 10:48
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера стал российским офицером МВД

Американский актер Арнольд Шварценеггер показал фотографию со своим сыном Кристофером, который был с ног до головы одет в форму российского офицера МВД.
Газета.Ru 08:07
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.
ТАСС 10:29
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Актриса Бочкарева отрицает свое задержание с кокаином

Коммерсантъ вчера в 12:14
Политика

Times: Джонсону может грозить импичмент

Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Газета.Ru вчера в 09:19
Автоспорт

Авария с участием российского гонщика в Сочи попала на видео

Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на этапе серии «Формулы-2» в Сочи. Видео появилось в Instagram-аккаунте jack_ne_daniels.
Lenta.ru 07:20
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Наука

Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

Мой Брянск вчера в 04:02
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Происшествия

В Воронеже по батареям отопления пустили электроток

РИА Новости 10:25
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Общество

Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже

Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.
Собака.ru 07:25
Армия и оружие

Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Политика

В Париже прощаются с Жаком Шираком

Памятная церемония началась у входа в собор Святого Людовика парижского Дома Инвалидов, где установлен гроб с телом бывшего президента Франции Жака Ширака.
Вести.Ru 09:02
Футбол

«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»

«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Происшествия

В Симферополе автомобиль после ДТП влетел в подземный переход

"По предварительной информации, водитель автомобиля Renault, 29-летний житель Симферополя, двигаясь на значительной скорости не справился с управлением и допустил столкновение с двигавшимся прямо во встречном направлении автомобилем КІА, который после удара был отброшен за пределы проезжей части и упал в проем подземного перехода, находящегося в районе перекрестка", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:08
Футбол

«Лацио» разгромил «Дженоа», «Рома» одолела «Лечче»

Спорт-Экспресс 10:58
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета вчера в 05:50
Политика

У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»

Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Футбол

Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча

Советский спорт 04:52
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Армия и оружие

Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети

Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru вчера в 09:26
Общество

Фрегат «Адмирал Макаров» прибыл на греческий остров Корфу

Сегодня фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» прибыл в порт Керкира на греческом острове Корфу.
Вести Севастополя 27 сентября в 02:15
Единоборства

Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

РЕН ТВ 10:08
Политика

Крупная делегация из представителей западных стран прибывает в Крым

Крупная делегация из стран Запада направляется в Крым для ознакомительного визита.
Народные новости вчера в 19:49
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Армия и оружие

Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
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