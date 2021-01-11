Наиболее правильным способом сохранить и преумножить свои сбережения в 2021 году будет вложение денег в валюту или недвижимость, раскрыла РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

С чего всё началось Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег Наиболее правильным способом сохранить и приумножить свои сбережения в текущем году будет вкладывать средства в валюту или недвижимость, но не стоит забывать и о паевых инвестиционный фондах (ПИФ) и срочных депозитах, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. РИА Новости 22:33