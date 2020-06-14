Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новостивчера в 05:16

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, чем может обернуться повышение МРОТ во время кризиса

REGNUMвчера в 08:21

России пообещали скачок цен из-за повышения МРОТ

АБНвчера в 07:04

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

РИА Новостивчера в 05:16

Эксперт объяснил, почему опасно повышать МРОТ в период кризиса

ФедералПрессвчера в 06:01

Финансовый эксперт назвал угрозу от повышения МРОТ в России

News.ruвчера в 05:46

Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис

Pravda.Ruвчера в 05:27

Экономист Сафонов объяснил опасность повышения МРОТ в период кризиса

Народные новостивчера в 06:41
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Общество

В Омской области выявлено 85 новых случаев коронавируса

По данным оперштаба Омской области на 13 июня, в регионе выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом.
Вечерний Омск. Неделя 13 июня в 03:22
19
Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
2,9K
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,1K
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Космос

В Японии завершился неудачей запуск ракеты частной компании

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
REGNUM вчера в 01:00
17
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
1,4K
Экономика

Эксперт спрогнозировал курс доллара на конец года

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко 15 июня спрогнозировал курс доллара к концу 2020 года в размере 66 рублей и оценил возможный дефицит бюджета России.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
1
Общество

Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства

Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК вчера в 17:00
11
Экономика

Минфин оценил дефицит бюджета за январь — май 2020 года

Москва, 12 июня 2020, 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей.
REGNUM 12 июня в 03:12
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

11-летний Нокс стал личным фотографом мамы. На улице Анджелине Джоли не дают прохода папарацци, а дома преследуют с камерой дети.
7Дней.ру вчера в 02:00
2
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Политика

Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину

Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.
ФАН вчера в 08:11
110
Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Известия вчера в 03:05
23
Футбол

Ла Лига одобрила возобновление сезона в РПЛ со зрителями

В Ла Лиге будут пристально наблюдать не только за чемпионатом России, но и за другими первенствами, где приняли решение проводить игры с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 22:28
Происшествия

В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
15
Происшествия

Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
23
Армия и оружие

ВСУ взяли в окружение Санжаровку и намерены отрезать Дебальцево от Углегорска - Безлер

Про словам Безлера, украинская армия закрепилась на двух высотах, расположенных в трех километрах от Углегорска и, скорее всего, будет стараться отрезать город от Дебальцево, так как атаковать в лоб эти населенные пункты неэффективно.
Российский Диалог вчера в 15:57
Футбол

Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе

РИА Новости 13 июня в 07:48
Здоровье

Жертвами COVID-19 стали 40 жителей Забайкалья

Все умершие с диагнозом COVID-19 имели другие тяжкие фоновые заболевания, в том числе — онкологические.
REGNUM 00:36
1
Экономика

Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах

Продовольственные ритейлеры заработают на невыездных туристах Спад туротрасли из-за ограничения на международные перелеты из-за пандемии COVID-19 может сыграть на руку продовольственным ритейлерам, прогнозируют в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Политика

Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложили

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу в Турцию отложили на неопределенный срок.
Суть событий вчера в 11:18
500
Хоккей

«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»

«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову

Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
2
Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru вчера в 22:16
2
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,2K
Кино

Кумиру советских зрителей Гойко Митичу исполнилось 80 лет

ИА Красная Весна 13 июня в 12:34
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