Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новости05:16

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, чем может обернуться повышение МРОТ во время кризиса

REGNUM08:21

России пообещали скачок цен из-за повышения МРОТ

АБН07:04

Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис

Pravda.Ru05:27

Эксперт объяснил, почему опасно повышать МРОТ в период кризиса

ФедералПресс06:01

Финансовый эксперт назвал угрозу от повышения МРОТ в России

News.ru05:46

Экономист Сафонов объяснил опасность повышения МРОТ в период кризиса

Народные новости06:41

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

РИА Новости05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:31, Ашберн
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
4K
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
415
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
2,3K
Транспорт

В Москве откроются закрытые в период самоизоляции вестибюли метро

Закрытые в период самоизоляции 25 вестибюлей метро Москвы откроются утром 15 июня, сообщает пресс-служба московского метрополитена.
РИА Новости 12:41
2
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,8K
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
2,5K
Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
6
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 12 июня в 05:12
1,5K
Происшествия

В Саратовской области погибли два человека в результате ДТП

Авария произошла на трассе в Лысогорском районе Саратовской области, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека, двое госпитализированы с травмами.
ТАСС 12:47
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском 11:50
Авто

5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором

Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили 12:41
3
Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
384
Происшествия

Сотрудник ФСИН посетил квартиру Ефремова с проверкой

ФАН 13:55
23
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
44
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
844
Политика

Путин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
821
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Общество

Россияне смогут получить выплаты без предоставления справок

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий без предоставления справок гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Моя Москва.онлайн вчера в 05:14
1,4K
Фигурное катание

Плющенко стал тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Lenta.ru 13:42
Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 01:10
669
Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
61
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
341
Экономика

IKEA начала переговоры о возврате госпомощи в девяти странах

Шведский ретейлер IKEA ведет переговоры о возврате денег девяти странам, правительства которых поддержали компанию во время пандемии коронавируса, пишет Financial Times.
Forbes 10:17
1
Хоккей

Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур»

Нападающий выступал за СКА, но в мае питерцы обменяли его в «Витязь» на спортивные права на форварда Германа Рубцова.
Чемпионат 05:19
Общество

Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета 02:45
2,2K
Происшествия

Полиция начала проверку по факту вечеринки в Орловской области

Известия 10:24
27
Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
1,9K
Здоровье

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru 13:53
8
Футбол

«Байер» не сумел одолеть «Шальке»

Футболисты «Шальке» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии сыграли вничью с «Байером» из Леверкузена.
ProstoProSport 13:56
Экономика

Bloomberg нашел ошибку инвесторов в скачке цен акций компании в 13 раз

Стоимость акций малоизвестной на мировом рынке китайской компании недвижимости Fangdd подскочила в цене в 13 раз, свидетельствуют данные биржи Nasdaq.
РБК 13:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное