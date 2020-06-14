Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.РИА Новости05:16
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РИА Новости вчера в 10:14
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
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Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
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В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
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С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
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Общество
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В Marvel объявили о перезапуске Железного человека
Компания Marvel собирается перевыпустить серию о Железном человеке.
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Сборная России обыграла команду Испании в серии пенальти, основное время матча завершилось вничью: 1:1. В четвертьфинале мундиаля российская команда в серии пенальти проиграла команде Хорватии, которая в итоге оказалась в финале турнира.
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Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс вчера в 05:13