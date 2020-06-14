Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.

с чего всё началось

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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