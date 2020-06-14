Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
РИА Новости05:16

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Эксперт объяснил, почему опасно повышать МРОТ в период кризиса

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Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис

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Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

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Норкин показал фото «летящей» покойной жены

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Discover24 вчера в 12:43
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Шоу-бизнес

Друг Норкина рассказал, что происходит в семье телеведущего после трагедии

Московский Комсомолец 09:22
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Происшествия

В Подмосковной реке обнаружили восьмикилометровое загрязнение

На поверхности реки Поля в Шатуре (Московская область) образовалось пятно серебристо-коричневого цвета, которое растянулось на 8 км в районе деревни Красные ворота, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минэкологии региона.
Коммерсантъ 10:56
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели

«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Шоу-бизнес

Алла Довлатова пропала из-за тяжелой болезни

Экспресс газета 14:03
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
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Политика

Украина стала на один статус ближе к НАТО

Украина стала партнёром расширенных возможностей НАТО. Как сообщает Царьград, об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
ИА Новороссия 12 июня в 16:48
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Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Шоу-бизнес

Волочкова устроила Борисовой балетный «ад»

Анастасия Волочкова, которую экс-телеведущая Дана Борисова обвиняет в алкоголизме, устроила своей оппонентке балетный «ад», чтобы доказать: если бы балерина пила по-черному, то не смогла бы выполнить сложные трюки.
НТВ 05:00
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Общество

Египет объявил о возобновлении авиасообщения с 1 июля

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страна открывает авиасообщение в полном объёме с 1 июля.
RT на русском 13:38
Общество

Европа закупилась еще не созданной вакциной от коронавируса

Страны Европы закупились еще не созданной вакциной от коронавируса от британской компании AstraZeneca, пишет Yahoo Finance.
Lenta.ru 05:59
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Происшествия

Молодые россияне занялись сексом посреди площади в Москве и попали на видео

Lenta.ru 09:15
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Здоровье

Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека

Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
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Шоу-бизнес

Галина Ненашева: «Алла Пугачева выступала у меня на разогреве»

В 1972 году после концерта к певице заглянул молодой, но уже известный поэт Илья Резник, а с собой он взял начинающую певицу Аллу Пугачеву.
StarHit.ru вчера в 23:00
Общество

В Турции за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом

Анкара, 13 июня 2020, 21:01 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 1459 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 14:01
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Кино

Фильм-притча о Едином Государстве: роман Замятина «Мы» экранизируют

10 июня вышел тизер фильма, снятого по роману "Мы".
SM News 12 июня в 04:32
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45
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Политика

Сатановский объяснил решение США не предоставлять снимки по делу MH17

США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, когда решили не предоставлять новые данные по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП

Областная газета вчера в 04:22
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Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской больницы, в которой он проходил обследование, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" друг артиста Артур Согомонян.
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Армия и оружие

За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

Lenta.ru 12:50
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Телескоп обсерватории «Спектр-РГ» впервые осмотрел все небо

Ранее карта всего неба сравнимой четкости имелась лишь в мягком рентгеновском диапазоне (на энергиях ниже 2 кэВ) - ее 30 лет назад получила германская обсерватория ROSAT.
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Политика

Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
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