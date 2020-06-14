Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
РИА Новости05:16

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Эксперт рассказал, чем может обернуться повышение МРОТ во время кризиса

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Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис

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РИА Новости05:16
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Общество

Египет возобновит авиасообщение

Египет возобновит международное сообщение с 1 июля, сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:00
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
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Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным

Экономика сегодня 07:58
Общество

В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой

Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
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Здоровье

Худшие продукты для диабетиков назвала диетолог

ToDay News Ufa 13:10
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
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Здоровье

Минздрав Белоруссии отметил положительную динамику в ситуации с COVID-19

Минздрав Белоруссии видит положительную динамику по снижению в республике заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщила замглавы ведомства - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова.
РИА Новости 14:48
Общество

Назван простой способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун рассказал, как можно быстро отучить организм от тяги к сладкому.
Российская газета 12 июня в 09:33
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Политика

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка

В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество

Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву

На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета 12 июня в 22:30
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Наука

Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть

Evo-rus.com 09:19
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Здоровье

Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания

Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
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Экономика

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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Михаил Ефремов выступил с видеообращением

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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Политика

Путин прокомментировал протесты в США

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
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БДТ проведёт первый в России Minecraft-спектакль

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Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
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Младшая дочь Маши Распутиной выложила фотографию во весь рост

Совсем недавно Мария Захарова опубликовала в сети новое фото «во весь рост».
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2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
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СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

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Ксения Собчак публично оскорбила Тимати

Скандал между рэпером Тимати и телеведущей Ксенией Собчак разгорается нешуточный.
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Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
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Пугачева показала «счастливую» прогулку с шестилетней дочерью

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Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
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