Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Происшествия На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе. 1,7K

Армия и оружие Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника». 43

Происшествия В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. 9

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время. 254

Фигурное катание Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.

Общество Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» звездам Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности раздать деньги музыкантам, которые оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса. 6

Общество Где выявили коронавирус в Самарской области на 11 июня На 11 июня в Самарской области у 3470 человек подтвержден COVID-19, из них 1651 человек выздоровел, 37 — скончались, в том числе три ковидных пациента за сутки. 370

Политика Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием. 66

Происшествия Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся. 60

Общество Испания откроет границы со странами шенгенской зоны Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.

Общество Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру». 438

Происшествия В Подмосковье полицейский перестрелял напавших на него хулиганов Сотрудник полиции подстрелил троих пьяных хулиганов в Подмосковье. Пострадавшим оказана медпомощь.

Недвижимость В России снизились цены на вторичное жилье Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая. 197

Политика МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2,1K