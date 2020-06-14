Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
Армия и оружие
Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки
Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
Киберспорт
Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны
Evo-rus.com вчера в 10:46
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Вести.Ru вчера в 07:00
Фигурное катание
Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Sport24.ru 06:34
Общество
Более 140 тыс. петербуржцев могут потерять работу из-за коронавируса
В Петербурге из-за пандемии коронавируса могут потерять работу 144 тыс. горожан, что составляет около 4,5% всех занятых граждан в городе.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:26
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
Общество
Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» звездам
Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности раздать деньги музыкантам, которые оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:48
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области на 11 июня
На 11 июня в Самарской области у 3470 человек подтвержден COVID-19, из них 1651 человек выздоровел, 37 — скончались, в том числе три ковидных пациента за сутки.
Kursk.com 11 июня в 06:24
Кино
Изменилось число номинантов на «Оскар» за лучший фильм
Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным.
Дилетант вчера в 05:28
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Политика
Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием.
Известия 06:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП
Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
Музыка
Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко
АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Наука
Нашли ходивших на двух лапах крокодилов
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Происшествия
Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже
В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
Общество
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны
Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
Вести.Ru вчера в 18:37
Здоровье
В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение
900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Происшествия
В Подмосковье полицейский перестрелял напавших на него хулиганов
Сотрудник полиции подстрелил троих пьяных хулиганов в Подмосковье. Пострадавшим оказана медпомощь.
Московский Комсомолец 04:03
Недвижимость
В России снизились цены на вторичное жилье
Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49