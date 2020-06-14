Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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Эксперт Сафонов оценил риски при повышении МРОТ во время кризиса

Экономика сегодня06:14

Эксперт объяснил, почему опасно повышать МРОТ в период кризиса

ФедералПресс06:01

Финансовый эксперт назвал угрозу от повышения МРОТ в России

News.ru05:46

Экономист оценил идею Жириновского о зарплатном стандарте в России

Журналистская правда05:34

Эксперт не советует говорить об увеличении МРОТ в кризис

Pravda.Ru05:27

Эксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис

РИА Новости05:16
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
1,7K
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
3,2K
Армия и оружие

Расчёты «Искандеров» Балтфлота провели тренировки

Отмечается, что в рамках плановой тренировки расчёты ОТРК «Искандер» Балтийского флота «выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, защищённые объекты и командные пункты условного противника».
RT на русском 05:12
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Киберспорт

Digital Foundry: версии The Last of Us Part II на PS4 и PS4 Pro почти идентичны

Evo-rus.com вчера в 10:46
Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии коронавируса

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями.
Известия 05:30
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Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

Ширвиндт отметил, что Ефремов не любил роскошь, и в пьяном состоянии объектами его агрессии становились автомобили - главный атрибут сверх-достатка в то время.
MOS.news 00:25
254
Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Вести.Ru вчера в 07:00
4,8K
Фигурное катание

Плющенко получил статус тренера сборной России после перехода Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Sport24.ru 06:34
Общество

Более 140 тыс. петербуржцев могут потерять работу из-за коронавируса

В Петербурге из-за пандемии коронавируса могут потерять работу 144 тыс. горожан, что составляет около 4,5% всех занятых граждан в городе.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 10:26
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Религия

Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил России.
Российская газета 05:20
989
Общество

Пригожин захотел раздать деньги «бедствующим» звездам

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о готовности раздать деньги музыкантам, которые оказались в бедственном положении из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 04:48
6
Общество

Где выявили коронавирус в Самарской области на 11 июня

На 11 июня в Самарской области у 3470 человек подтвержден COVID-19, из них 1651 человек выздоровел, 37 — скончались, в том числе три ковидных пациента за сутки.
Kursk.com 11 июня в 06:24
370
Кино

Изменилось число номинантов на «Оскар» за лучший фильм

Число номинантов на кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм» станет постоянным.
Дилетант вчера в 05:28
22
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
929
Политика

Путин анонсировал появление у России контргиперзвукового оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране ведется разработка средств борьбы с гиперзвуковым оружием.
Известия 06:12
66
Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что душу Ефремова «спасли» после ДТП

Российская телеведущая Виктория Боня прокомментировала смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова на Смоленской площади в центре Москвы.
Аргументы недели 04:59
55
Музыка

Нашла мужа в театре. Интересные факты о Регине Тодоренко

АиФ.ru рассказывает интересные факты из биографии Тодоренко.
Аргументы и Факты вчера в 17:11
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Авто

Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов

Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
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Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
85
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
1,5K
Происшествия

Водитель иномарки сбил семью с ребенком в Воронеже

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
60
Общество

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны

Испания откроет границы со странами шенгенской зоны 22 июня, заявил председатель правительства страны Педро Санчес в ходе совещания с главами регионов.
Газета.Ru 05:37
Происшествия

В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца

Вести.Ru вчера в 18:37
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Здоровье

В Тверской области 900 зараженных коронавирусом продолжают лечение

900 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Афанасий-бизнес вчера в 03:57
72
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Происшествия

В Подмосковье полицейский перестрелял напавших на него хулиганов

Сотрудник полиции подстрелил троих пьяных хулиганов в Подмосковье. Пострадавшим оказана медпомощь.
Московский Комсомолец 04:03
Недвижимость

В России снизились цены на вторичное жилье

Москва, 14 июня 2020, 09:15 — REGNUM Средняя стоимость 1 кв. метра площади вторичного жилья в городах-миллионниках в России в июне нынешнего года составила 77,72 тыс. рублей, снизившись на 1,3% по сравнению с ценами мая.
REGNUM 02:15
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости 12 июня в 09:37
2,1K
Общество

Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса

Пальцев добавил, что сейчас специалисты обсуждают возможность создать вакцину против РНК, чтобы она воздействовала именно на основу коронавируса.
Lenta.ru 05:49
40
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Жириновский Владимир Вольфович
Советский и российский политический деятель. Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации с 21 декабря 2011 года.
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