Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, чем грозит повышение МРОТ в кризис
Ранее в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить минимальную зарплату по России в размере 30 тысяч рублей в месяц, среднюю - в размере 70 тысяч рублей. Также, по его мнению, максимальная зарплата в стране должна составлять 500 тысяч рублей в месяц.
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с чего всё началось
Повышение минимальной зарплаты в России до 30 тысяч рублей в месяц приведет к росту цен, сокращению рабочих мест, может подтолкнуть работодателей "играть" с зарплатой, считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.РИА Новости05:16
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Информацию о трансферах «Зенита» назвали играми агентов
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Вести.Ru вчера в 15:11
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Ученые выяснили, какой цвет волос продлевает жизнь
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Газета DAILY 07:34
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В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Кино
Премьеру фильма Нолана «Довод» официально перенесли
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У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
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Телеведущий Андрей Норкин обратился к поклонникам своей покойной супруги, теле- и радиоведущей Юлии Норкиной.
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Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
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Авто
Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре
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Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Экономика
Бизнес просит устранить коллизию с ОКВЭД для получения господдержки
Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин направил письмо председателю Правительства Михаилу Мишустину с просьбой устранить правовую коллизию, из-за которой предприятия с трёхзначным кодом ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) не могут получить господдержку.
Парламентская газета вчера в 09:11
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
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PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com вчера в 14:14
Общество
Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых
В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
РБК 12 июня в 13:21
Авто
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Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки.
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Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур»
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Чемпионат 05:19
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
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Российский полицейский расстрелял напавших на него хулиганов
Российский полицейский расстрелял троих хулиганов, которые на него напали. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Lenta.ru 06:51
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Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
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Путин прокомментировал протесты в США
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал массовые протесты в США, пишет радио Sputnik.
Моя Москва.онлайн 06:38
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Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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Общество
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 12 июня в 09:04
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Сатановский заявил, что США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17
США «захлопнули крышку гроба» над делом МН17, отказавшись предоставлять дополнительные материалы по делу о крушении малайзийского Boeing-777.
ФАН вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Маша Малиновская показала результат пластики
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Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 12 июня в 14:26